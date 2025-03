Doch nicht im Sommer: Verbandsligist meldet sofortigen Abschied

Wenn der SSV 80 Gardelegen am Sonnabend den BSV Halle-Ammendorf empfängt, wird Scheinert schon nicht mehr auf der Bank sitzen. "Unser langjähriger Trainer der Ersten, Norbert Scheinert, macht sofort Schluss. Damit gibt unser Erfolgsgarant des letzten Jahrzehnts den Staffelstab nun an sein Trainerteam weiter. Der sofortige Rückzug, nicht erst zum Saisonende, hat persönliche Gründe", teilte der Verbandsligist mit. Zum FuPa-Profil:

>> Norbert Scheinert

Am Dienstagabend habe Scheinert seine Entscheidung persönlich der Mannschaft überbracht und habe damit "ein wehmütiges Gefühl" im Team hinterlassen. "Gleichzeitig spornte er die Männer aber an, alles für den Klassenerhalt zu geben", schrieb der Tabellen-13. der Verbandsliga und dankte für die langjährige, ehrenamtliche Tätigkeit in mehreren Positionen: "Im Namen des Vereins können wir gar nicht genug den Hut vor Norbert ziehen. Seine Arbeit als Trainer bei unserem SSV 80 hat uns bis in die Verbandsliga geführt. Und das wohlgemerkt neben seinen etlichen anderen Aufgaben im Verein."