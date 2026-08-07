Doch nicht 1860: Filip Ilic wechselt in die Regionalliga West

Filip Ilic hat sich dem 1. FC Bocholt angeschlossen. – Foto: Imago Images

Schon Anfang Mai hatte der SV Wacker Burghausen bekanntgegeben, dass Filip Ilic die Salzachstädter nach eineinhalb Jahren wieder verlassen wird. Wohin es den 22-jährigen gebürtigen Nürnberger ziehen würde, war lange unklar. Zuletzt spielte er beim TSV 1860 München im Probetraining vor. Offenbar konnte er aber nicht vollends überzeugen, denn sein Weg führt ihn nicht nach Giesing, sondern ganz woanders hin. Ilic hat sich dem West-Regionalligisten 1. FC Bocholt angeschlossen.

"Mit Filip verpflichten wir einen Spieler, den wir schon länger auf dem Zettel hatten und dessen Entwicklung wir intensiv verfolgt haben. Umso mehr freut es uns, dass er sich trotz anderer Möglichkeiten ganz bewusst für den 1. FC Bocholt entschieden hat. Filip ist auf der Sechser- und Achterposition flexibel einsetzbar und bringt genau die Eigenschaften mit, die wir für unser Zentrum gesucht haben. Er ist aggressiv in den Zweikämpfen, verfügt über eine hohe Laufbereitschaft und ist gleichzeitig spielstark. Er kann unserem Spiel sowohl gegen als auch mit dem Ball sehr viel geben", erklärt Bocholts Sportdirektor André Fikus in einer Pressemitteilung.

Filip Ilic selbst lässt sich wie folgt zitieren: "Für mich war wichtig, nicht einfach nur den nächsten Verein zu finden, sondern eine Aufgabe, bei der ich genau weiß, warum man mich haben möchte. In den Gesprächen wurde mir sehr konkret aufgezeigt, welche Rolle ich übernehmen und wie ich mich hier weiterentwickeln kann. Das hat mich überzeugt. Ich habe große Lust darauf, gemeinsam mit der Mannschaft etwas aufzubauen."