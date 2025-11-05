Doch keine Platzsperre - Türkspor darf Mendesportplatz weiter nutzen

In der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" hieß es am Samstag, den 1. November, dass die Stadt Dortmund dem Oberligisten Türkspor Dortmund den Sportplatz entzogen hat. Der Verein selbst war damit an die Öffentlichkeit gegangen. Doch dies trifft gar nicht zu, wie die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (SFB) nun angeben. Richtig ist, dass es eine offene Forderung im fünfstelligen Bereich gab und die Nutzung des Vereinsheims gekündigt wurde. Der Mendesportplatz steht dem Verein weiterhin zur Verfügung.

Präsident Dr. Akin Kara hatte gegenüber den "Ruhr Nachrichten" angegeben, dass es eine Forderung in Höhe von 11.000 gibt. Dieser Betrag ist inzwischen überwiesen worden, bestätigen die SFB, doch die Forderung habe sich auf 12.200 EUR belaufen, weswegen immer noch Schulden bestehen. Die Flutlichtanlage kann aber wegen der getätigten Zahlung nun ebenfalls weiter genutzt werden.

Dem Oberliga-Heimspiel am Sonntag gegen die TSG Sprockhövel dürfte also nichts entgegenstehen.