Doch kein Schnäppchen – Löwen-Ausstatter storniert Bestellungen nach Panne beim Trikot-Verkauf

München – Die Reaktionen auf das Design des neu vorgestellte Auswärtstrikot des TSV 1860 München fielen überaus positiv aus. Das dunkelblaue Trikot mit Akzenten vom „Löwenblau“ wurde am Freitag auf der vereinseigenen Homepage vorgestellt. Beim 5:0-Testspiel-Sieg gegen Bamberg wurden die neuen Auswärtstrikots eingeweiht. Am Samstag, den 5. Juli sollte dann der offizielle Verkauf in den Fanshops an der Grünwalder Straße 114, an der Orlandostraße 8, sowie bei Galeria am Marienplatz starten. Dem Ausrüster Joma unterlief am Freitag jedoch eine Panne.

Die Bestellungen wurden „erfolgreich“ storniert, wie Joma den Kunden mitteilte – auch nachdem bereits Bestellbestätigungen verschickt wurden. Die Bestellungen wurden laut Joma storniert, da die Produkte „nicht auf Lager sind“. Dass das nur eine Ausrede des Ausstatter ist, um die Stornierungen zu rechtfertigen, ist den Löwen-Fans klar. Generell ist der Ärger aber auch über den Normalpreis der neuen Trikots groß.

Unmut bei den Löwen-Fans über die Trikotpreise zur neuen Saison

Die Kosten für ein Löwen-Leiberl steigen so im Vergleich zum letzten Jahr erneut um fünf Euro an – ganz zum Unmut der Anhänger. Nach der Panne äußerten beteiligte Löwen-Fans ihre Empörung und beschwerten sich über die Trikotpreise: „So dachte man, dass man sich heim und auswärts kaufen für insgesamt 120 Euro. Jetzt kostet ein Trikot schon fast 100 Euro.“ Dazu scherzten sie: „Das sind sechs Mass auf der Wiesn.“

Die Löwen haben so oder so ein ereignisreiches Wochenende hinter sich, bei dem die neuen Auswärtstrikots nur eine untergeordnete Rolle spielen. Am Samstag folgte die Eröffnung der Fanwelt am Marienplatz und am Sonntag die Mitgliederversammlung, bei der mit Gernot Mang ein neuer Präsident gewählt wurde.

Außerdem verkündete der Klub am Samstagabend, dass Investor Hasan Ismaik seine Anteile am TSV 1860 München nach 14 Jahren an einen neuen Schweizer Geldgeber verkauft hat. Ruhig ist es bei den Löwen in diesen Tagen also nicht. Anders kennt man es auch nicht vom schillernden Klub aus Giesing, bei dem die Vorfreude auf die nächste Saison lange nicht mehr so groß war wie in diesem Jahr. Diese wird durch die Trikotpanne wohl nur bedingt gedrückt werden. (Simon Wittmann)