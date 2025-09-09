Doch kein Hallenwechsel: Masters-Cup nochmals in der Rundturnhalle

Die 35. Auflage des Masters-Cups im vergangenen Januar sollte die letzte in der altehrwürdigen, für ihre besondere Atmosphäre geschätzten Cuxhavener Rundturnhalle gewesen sein. Doch nun machten die Organisatoren einen Rückzieher und verkündeten, dass das Traditionsturnier 2026 am selben Standort statfinden wird.

Dabei wurde während der Durchführung des Masters-Cups am 31.01.2025 bereits Abschied von der in die Jahre gekommenen Rundturnhalle genommen. Direkt nebenan entsteht ein Neubau, der ebenfalls rund 1.300 Zuschauern Platz bieten wird. Wegen „organisatorischer Bedenken" entschied sich das Masters-Komitee in den vergangenen Tagen aber für einen „wirklich letzten Tanz in der Rundturnhalle", der am 30.01.2026 steigen wird.

Die Planungen für das beliebteste Hallenturnier der Region - stets übersteigt das Publikumsinteresse die Anzahl der Eintrittskarten deutlich - würden bereits auf Hochtouren laufen. Vor dem Masters-Cup finden drei Qualifikationswettbewerbe statt, aus denen sich die sechs Teilnehmer ergeben. Als Ausrichter fungieren im nächsten Winter der TSV Lamstedt, TSV Geversdorf und FC Cuxhaven. Als Titelverteidiger wird Bezirksligist Rot-Weiss Cuxhaven in die Turnierserie starten.