Doch kein Durchmarsch? Delay Sports nur Remis

Marienfelde dominiert vor der Pause und geht durch Schmidt und Starke komfortabel in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff schlagen die Gäste zurück: Sander verkürzt, Schyschka sorgt wenig später für den Ausgleich. In der Schlussphase haben beide Seiten den Sieg auf dem Fuß, es bleibt jedoch beim Unentschieden.

Ein früher Schlagabtausch prägt die Partie: Honcharov bringt Britz in Front, doch fast im Gegenzug gleicht Lescano aus. Wenig später dreht Römer das Spiel für Sparta. Nach der Pause trifft erneut Lescano, ehe Schneider noch einmal für Spannung sorgt. Dank des Doppelpacks von Lescano nehmen die Gäste die Punkte mit.

