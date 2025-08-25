Doch kein Durchmarsch? Delay Sports nur Remis

Am Sonntag startete die 2.Staffel der Berliner Bezirksliga in die Saison 2025/26. Gleich zum Auftakt standen spannende Duelle auf dem Programm – mit Favorit Delay Sports, ambitionierten Verfolgern wie SFC Veritas 96 und Concordia Wittenau
Der VfB Berlin feiert einen Auftakt nach Maß. Zunächst bringt Gillmeister seine Mannschaft in Führung, ehe kurz vor der Pause John Klaucke mit einem direkt verwandelten Freistoß sehenswert erhöht. Nach Wiederbeginn sorgt Schmidt für die Vorentscheidung, ehe Gillmeister per Strafstoß nachlegt. Der Grünauer BC kann kaum eigene Akzente setzen, zumal VfB-Keeper Brummel auch noch einen Elfmeter pariert.
Ein torreiches Duell entwickelt sich in Lübars. Longardt schießt die Gastgeber früh in Führung, doch binnen weniger Minuten drehen Ghasemi-Nobakht und Özkan die Partie. Kurz vor der Pause legt Aydin nach, sodass Veritas komfortabel vorne liegt. Schareina bringt Lübars nach der Pause heran, doch erneut Ghasemi-Nobakht vom Punkt stellt den alten Abstand her. Der Anschlusstreffer von Komm in der Nachspielzeit kommt zu spät.
Die Rückkehr des Berliner TSC in die Bezirksliga endet torlos. Beide Teams begegnen sich auf Augenhöhe, auch je ein Lattentreffer bleibt ohne Folgen. Viel Einsatz, wenig Ertrag – das Unentschieden ist folgerichtig.
Bosna legt einen starken Start hin: Hakimi und Karimou bringen das Heimteam komfortabel in Führung. Nach der Pause baut erneut Hakimi den Vorsprung aus. Zwar verkürzt Karaj mit einem Doppelpack, doch Aslan und Kankou stellen den klaren Sieg sicher.
Das ambitionierte Delay Sports erlebt einen ernüchternden Start. Ernst bringt die Gastgeber in Führung, doch Engel gleicht noch vor der Pause für Wittenau aus. Trotz Überlegenheit gelingt es den Hausherren nicht mehr, den erhofften Dreier einzufahren.
Im Derby zwischen Heinersdorf und Wilhelmsruh entwickelt sich eine intensive, aber torlose Begegnung. Chancen gibt es auf beiden Seiten, am Ende bleibt es beim gerechten Remis.
Marienfelde dominiert vor der Pause und geht durch Schmidt und Starke komfortabel in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff schlagen die Gäste zurück: Sander verkürzt, Schyschka sorgt wenig später für den Ausgleich. In der Schlussphase haben beide Seiten den Sieg auf dem Fuß, es bleibt jedoch beim Unentschieden.
Ein früher Schlagabtausch prägt die Partie: Honcharov bringt Britz in Front, doch fast im Gegenzug gleicht Lescano aus. Wenig später dreht Römer das Spiel für Sparta. Nach der Pause trifft erneut Lescano, ehe Schneider noch einmal für Spannung sorgt. Dank des Doppelpacks von Lescano nehmen die Gäste die Punkte mit.
___________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!