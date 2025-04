Doch kein direkter Aufstieg? SV Neresheim verliert hoch gegen Sontheim

Die TSG Nattheim gewann ihr Heimspiel souverän und rückte mit nun 26 Punkten auf Platz zehn vor. Fabian Horsch traf in der 18. Minute zur Führung, Bernd Klein erhöhte in der 62. Minute. Den Schlusspunkt setzte Patrick Hahn in der Nachspielzeit (90.+3). Die Gäste aus Hofherrnweiler bleiben bei 25 Punkten und verlieren den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld.

Dorfmerkingen setzte sich im Duell der Tabellennachbarn klar durch und festigte mit nun 29 Punkten den achten Tabellenplatz. Bereits zur Halbzeit war die Partie durch die Tore von Dominik Schuster (17.), Dominik Fischer (21.) und David Hetper (25., 31.) entschieden. Fleinheim bleibt mit sechs Punkten Tabellenletzter.

Die DJK Schwabsberg-Buch landete im direkten Duell einen wichtigen Auswärtssieg und überholte die SGM Tannhausen/Stödtlen in der Tabelle. Johannes Eckl brachte die Gäste in der 61. Minute in Führung, Johannes Fuchs legte in der 69. Minute nach. Tannhausen bleibt mit 24 Punkten auf Rang 14, Schwabsberg steht nun mit 25 Punkten auf Rang elf.

Die SG Heldenfingen/Heuchlingen festigte ihren Platz im oberen Tabellendrittel. Nenad Dedic (17.) und Baris Acikgöz (24., 73. per Handelfmeter) sorgten für eine 2:0- bzw. 3:1-Führung. Für die Gastgeber traf Joachim Waibel in der 66. Minute. In der 81. Minute sah Christian Schneider (TSV Hüttlingen) die Gelb-Rote Karte. Hüttlingen bleibt mit 25 Punkten im unteren Mittelfeld.

Durlangen bezwang den Tabellennachbarn aus Bargau und verkürzte den Rückstand auf einen Punkt. Adrian Drimus brachte die Hausherren früh in der 11. Minute in Führung. Lucca Galli glich für Bargau noch vor der Pause aus (44.), doch Luciano Falcone stellte mit dem Treffer in der 50. Minute den Endstand her. Bargau bleibt Sechster mit 33 Punkten.

Unterkochen nutzte das Heimspiel, um sich auf Rang vier zu verbessern. Dominik Eller traf in der 15. und 49. Minute, Mike Viehöfer (56.), Tim Eckstein (66.) und Luis Löffelad (73.) legten nach. Für die Gäste traf Jannic Maletic per Handelfmeter (45.+1). Spraitbach bleibt mit nur zwölf Punkten weiter klar abstiegsbedroht.

Neuler fuhr einen klaren Auswärtssieg ein und bleibt auf Tuchfühlung zu den Top vier. Luca Mack (5.), Hannes Nagel (17.), Manuel Greiner (68.) und Michael König (90.+3) sorgten für die Tore. Für Lorch traf Kilian Kuntz zwischenzeitlich zum 1:2 (66.). Lorch steht mit 29 Punkten weiterhin im Mittelfeld.