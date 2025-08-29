Doch kein Ahlen-Engagement: ASC 09 holt Talent nach kurzer Zeit zurück

Überraschende Rückholaktion innerhalb der Oberliga: Der ASC 09 Dortmund hat keine drei Monate nach seinem Abschied Flügelspieler Dan Tshimanga wieder unter Vertrag gekommen. Der 20-jährige Südafrikaner war Ende Mai bei Ligarivale RW Ahlen vorgestellt worden, dort trennte man sich allerdings nach nur zwei Monaten

"Wir sehen bei ihm noch sehr viel Potenzial und wollen ihm bei uns den nächsten Schritt ermöglichen", freute sich Ahlens Sportvorstand Dennis Kocker damals bei der Vorstellung von Tshimanga, doch aus dem besagten nächsten Schritt sollte nichts werden. Stattdessen entpuppte sich die Verpflichtung als Missverständnis und Tshimanga verabschiedete sich, ohne jemals ein Pflichtspiel für die RWA absolviert zu haben, aus dem Wersestadion.

So kam Tshimangas Ex-Verein aus Aplerbeck wieder ins Spiel und nahm den 20-Jährigen wieder unter seine Fittiche. Dan Tshimanga kam 2023 mit seinen Eltern aus Südafrika nach Deutschland und spielte zuerst für die A-Junioren von Viktoria Köln in der U19-Bundesliga, ehe er im Sommer 2024 beim ASC 09 anheuerte. Dort fungierte er überwiegend als Joker und erzielte sein erstes und bislang einziges Oberliga-Tor am 10. November gegen die SpVgg Erkenschwick (2:2).