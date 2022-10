Doch im Laufe der Partie stellte man sich auf das Gebolze ein

Am vergangenen Sonntag konnte unsere Erste Herren beim SV Olympia Laxten dreifach punkten.

In der ersten Halbzeit merkte man den Laxtenern an, dass sie genau wissen wie man auf dem heimischen, schlecht bespielbaren Platz gewinnen kann: Mit hohen langen Bällen durch den Torwart weit in die Hälfte der Schwefinger.

Durch diese kuriose Methode kamen die Laxtener zunächst tatsächlich zu Chancen, doch im Laufe der Partie stellte man sich auf das Gebolze ein und ließ nicht mehr allzu viel zu.

Apropos zulassen: Zulassen sollte man Ecken nicht, wenn Sebastian Mogge im gegnerischen Team spielt. Nach einer Ecke sprang Mogge gute zwei Köpfe höher als alle anderen und nickte per Kopf zum 0:1 ein.



Im Gegenzug kam Laxten durch ein Gestochere im Sechzehner zum Ausgleich.