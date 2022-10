Doch es kam zunächst ganz anders!

Am Samstagmittag stand das Spiel des SVD bei der Concordia aus Schöninghsdorf auf dem Plan. Der SVD, der zuletzt 2 Niederlagen in Folge eingefahren hatten, wollten endlich wieder Zählbares mit nach Hause bringen.

Doch es kam zunächst ganz anders! Bereits in der 8. Minute ging man mit 0:1 in Rückstand. Nach einem Abstimmungsfehler in der Abwehr kam es zum Ballverlust. Fabian Giesen konnte die Situation eigentlich klären, rutscht aber aus und ebnete den Weg für den gegnerischen Stürmer. Mit Übersicht legte er die Kugel vor Keeper Tim Natusch nochmals quer, so dass das 0:1 nur Formsache war.

Dohren rannte nun erneut einen frühen Rückstand hinterher. Es dauerte dann fast bis zur Halbzeit, ehe Dohren wirklich gefährlich vor das Schöninghsdorfer Tor kam. Nach einem Steckpass von Hendrik Kroner auf Rene Schröder haute dieser das Leder unter die Latte zum 1:1. Zumindest dachten dies zunächst alle. Doch der Schiedsrichter hatte eine Abseitsposition gesehen und den Treffer nicht anerkannt!

Nach dem Seitenwechsel spielte der SVD deutlich besser. Nun erspielte man sich einige Offensivaktionen, die aber auf Grund von Ungenauigkeiten verpufften!