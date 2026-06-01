Doch ein Aufsteiger aus der Landesklasse 3?!

– Foto: Christian Heilwagen

Die Gothaer haben Rang vier aktuell fest in der Hand und besitzen beste Chancen, diesen Platz auch an den verbleibenden beiden Spieltagen zu verteidigen. Gleichzeitig halten sich seit Wochen hartnäckige Gerüchte, dass Wacker im Falle eines möglichen Aufstiegs den Sprung in die Thüringenliga tatsächlich wagen würde.

Mehr wollte der Wacker-Präsident zum aktuellen Stand nicht verraten. Die Aussage dürfte die Spekulationen allerdings eher anheizen als beenden. Denn auch wenn sie keine ausdrückliche Aufstiegszusage darstellt, macht sie deutlich, dass Gotha keinen entsprechenden Verzicht erklärt hat. Damit bleibt die Möglichkeit eines Thüringenliga-Aufstiegs weiterhin bestehen. Sollte Wacker den vierten Tabellenplatz behaupten, spricht aktuell vieles dafür, dass die Gothaer zumindest als ernsthafter Kandidat für den freien Aufstiegsplatz gelten.

Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang nicht. Auf FuPa-Nachfrage äußerte sich Präsident Thomas Fiedler nun jedoch mit einer Aussage, die reichlich Interpretationsspielraum zulässt: "Wir haben zum Stichtag, den 31. Mai, keine Meldung beim Thüringer Fußball-Verband eingereicht, dass wir unter Auflagen auf den Aufstieg verzichten würden."

Konkurrenz spielt kaum noch eine Rolle

Während sich die Aufmerksamkeit immer stärker auf Gotha konzentriert, haben sich die Alternativen in den vergangenen Wochen deutlich reduziert. Der aktuell Fünfte vom 1. FC Sonneberg 2004 hatte seinen Aufstiegsverzicht bereits frühzeitig erklärt und kommt deshalb als Nachrücker nicht infrage.

Rein rechnerisch könnte noch der 1. Suhler SV 06 in die Diskussion eingreifen. Dafür müssten die Waffenstädter allerdings zunächst noch auf Rang vier klettern. Angesichts der aktuellen Tabellenkonstellation erscheint dieses Szenario nur mit erheblicher Schützenhilfe realistisch.

Noch schwieriger stellt sich die Lage für den SV 08 Steinach dar. Die „Fellberger“ waren Anfang Mai überraschend in den Fokus geraten, da sie keinen fristgerechten Aufstiegsverzicht eingereicht hatten und dadurch theoretisch als möglicher Nachrücker galten. Mittlerweile ist Steinach jedoch auf Rang sieben zurückgefallen. Bei sechs Punkten Rückstand und einer Tordifferenz, die mehr als 20 Treffer hinter Platz vier liegt, dürfte der mögliche Aufstiegsplatz unrealistisch sein.

Aus einer kuriosen Situation wurde ein realistisches Szenario

Die aktuelle Entwicklung ist bemerkenswert, weil die Landesklasse 3 vor wenigen Wochen noch vor einer kaum überschaubaren Konstellation stand. Mit dem FSV 06 Ohratal, dem VfL Meiningen 04, dem FC Schweina-Gumpelstadt sowie Hildburghausen und Sonneberg hatten gleich mehrere Teams ihren Aufstiegsverzicht erklärt. Dadurch rückten plötzlich Mannschaften in den Fokus, die sportlich ursprünglich gar nicht zum engeren Kreis der Aufstiegskandidaten gehörten. Erste Reaktioinen ließen daraufhin deuten, dass es keinen Aufsteiger aus der Landesklasse 3 geben wird. Mittlerweile hat sich das Stimmungsbild jedoch verändert. Die meisten theoretischen Szenarien sind durch die aktuelle Tabellenentwicklung praktisch ausgeschlossen worden. Der vierte Platz wird am Ende zum entscheidenden Rang hinsichtlich der Aufstiegsdiskussion. Und im Zentrum dieser Diskussion steht dabei der FSV Wacker 03 Gotha. Die kommenden zwei Spieltage werden zeigen, ob die Elf um Norman Bonsack den vierten Platz behauptet, was dann zunächst die sportliche Grundvoraussetzung aller Aufstiegsdiskussionen ist.