Mit einer Plasma-Spende kannst du Leben retten. – Foto: CSL Plasma

Do the Amazing – Geh Plasma spenden So wird Leben retten ganz einfach. Ab sofort im neuen CSL Plasma Center in Gelsenkirchen, Bahnhofstr. 12 – 14.

Für die eine ist es eine Herzensangelegenheit, für den anderen eine Selbstverständlichkeit. Aber immer ist es eine gute Sache. Die Plasmaspende. Denn wer Plasma spendet, rettet Leben: das von Menschen mit seltenen, schweren Krankheiten wie zum Beispiel einem angeborenen Immundefekt, darunter viele Kinder. Lebensretterinnen und -retter haben ab sofort eine neue Anlaufstelle: Das CSL Plasma Center in der Bahnhofstr. 12-14 in Gelsenkirchen.

„Ich hoffe sehr, dass wir mit diesem zentral gelegen Standort viele Menschen dazu bewegen können, regelmäßig Plasma zu spenden“, sagt Centermanager Adis Softic. In dem 900 Quadratmeter großen Center finden bis zu 40 Spendeliegen Platz. Wie wichtig Plasmaspenden für chronisch kranke Menschen sind, weiß Andrea Braun. Sie leidet an CVID (common variable immunodeficiency), einem Antikörpermangelsyndrom. Das bedeutet, ihr Immunsystem bildet keine Antikörper und kann daher keine Krankheitserreger abwehren. Unbehandelt kann die Krankheit zu einem frühzeitigen Tod führen. Ihre lebensnotwendigen Medikamente bestehen aus Inhaltsstoffen menschlichen Blutplasmas. Besorgniserregender Mangel an Plasmaspendenden Rund 16.000 Menschen in Deutschland benötigen lebensrettende Medikamente, die aus Blutplasma hergestellt werden. Weltweit sind es mehr als eine Million. Zu ihnen gehören Menschen wie Andrea Braun, die an einem angeborenen Immundefekt leiden, aber auch Menschen mit Hämophilie, der sogenannten Bluterkrankheit, Opfer von Unfällen und Menschen mit schweren Brandverletzungen. Obwohl es deutschlandweit rund 200.000 regelmäßig Spendende gibt, fehlen etwa 20.000 weitere Spenderinnen und Spender, um den Bedarf zu decken. Wer kann Plasma spenden? Jeder gesunde Mensch zwischen 18 und 59 Jahren kann grundsätzlich bis zu 60-mal in zwölf Monaten zur Plasmaspende gehen. Die gesundheitlichen Voraussetzungen werden vor der Spende durch eine medizinische Untersuchung festgestellt. Informationen für neue Spender

Das CSL Plasma Center Gelsenkirchen freut sich über alle, die anderen Menschen mit ihrer Plasmaspende helfen möchten. So sieht der Ablauf für neue Spenderinnen und Spender aus: Terminvereinbarung im CSL Plasma Center unter Tel. 0209 88121100

Anmeldung (mit gültigem Personalausweis)

Ausfüllen eines Fragebogens zur Kranken- und Reisegeschichte

Beratungsgespräch über die richtige Vorbereitung auf die Plasmaspende sowie eine ärztliche Untersuchung (Blutdruck, Puls, Körpertemperatur)

Entnahme einer Blutprobe

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann die erste Spende nach ca. drei Tagen erfolgen. Mach jetzt telefonisch Deinen Termin: 0209 88121100 >>> Alles Infos zur Plasmaspende: plasma-spenden.de