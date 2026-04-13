»Do or die«-Spiel: »Müssen wieder ein anderes Geschicht zeigen«

Neumarkt um Torjäger Selim Mjaki muss aufstehen, wollen die Adler den Meistertitel nicht aus den Augen verlieren. – Foto: Sportfoto Zink / J. Tenner

Es scheint so, als würden sie vor der Meisterschaft Angst haben: Spitzenreiter Eltersdorf und Verfolger Neumarkt haben in den vergangenen drei Spielen "nur" drei Punkte geholt. Eine Trendwende ist also überfällig, zumal der ASV Cham lauert. Während die Quecken dafür noch bis zum Wochenende warten müssen, haben die Adler bereits am Dienstagabend die große Gelegenheit, wieder in die Erfolgsspur zu finden. Im Rahmen der Nachholspiele wartet aber kein Geringerer als Regionalliga-Absteiger Bamberg, der nach schwierigem Start ins neue Jahr samt Trainerwechsel selbst um den Anschluss ringt. In den anderen beiden Partien spielt das Kellergespenst mit...

Morgen, 18:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg ASV Neumarkt ASV Neumarkt 18:00 PUSH

Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Wir freuen uns unglaublich auf die Partie gegen Neumarkt. Es ist ein "Do or die"-Spiel für uns. Wir wollen unbedingt die Oberhand behalten und hauen mit unseren Fans da alles rein."

Personal: Mit Marc Reischmann, Luca Auer und Christopher Kettler fällt eine wichtige Achse aus. Dazu kommen einige Spieler mit Blessuren. Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Bamberg ist eine spielstarke Mannschaft, die viel Erfahrung mitbringt. Es steht ein Spitzenspiel an! Wir werden alles dransetzen, um die drei Punkte mit nach Hause nehmen zu können. Für uns geht es darum, wieder einige Dinge auf den Platz zu bringen - wie Laufengagement, Intensität in unserem eigenen Spiel, Wille bei der Balleroberung. In den vergangenen zwei Partien war das absolut nicht vorhanden! Auch deshalb werden wir einige Sachen im personellen und taktischen Bereich anpassen. Wir müssen wieder ein anderes Geschicht zeigen!"

Personal: Viele Fragezeichen in der Englischen Woche. Definitiv fehlen werden Fabian Pözl, Maximilian Mild und Moris Adelabu.

Christian Breunig (Trainer, Würzburg): "Nach dem 4:0-Sieg in Neumarkt gehen wir mit viel Selbstvertrauen ins Nachholspiel vor eigenem Publikum. Wir hoffen, dass uns unsere Fans auch unter der Woche zahlreich unterstützen, damit wir für die Mission Klassenerhalt weiter wichtige Punkte sammeln können." Personal: Neben den Langzeitverletzten Niklas Staudt, Noa Zuljevic und Luca Forster fallen weiterhin Fabio Hock, Simon Schäffer und Heorhii Nachkebiia aus. Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Für uns wird es ein ähnlich harter Kampf wie zuletzt in Kornburg. Der Würzburger Tabellenplatz sagt nicht ansatzweise etwas über deren aktuelles Leistungsvermögen aus. Der WFV spielt nach dem Winter sehr gut und konstant. Das Selbstvertrauen ist nach dem Auswärtscoup in Neumarkt sicher ausgeprägt - aber diesbezüglich konnten auch wir in den vergangenen vier Spiele massiv zulegen. Wenn wir was holen wollen, werden wir sehr leidenschaftlich agieren müssen" Personal: Auf der Ausfallliste stehen Felix Landgraf, Kilian Schwabe, Marvin Herath, Hannes Greef, Lennar Krohn, Lukas Beszczynski, Moritz Hütter, Patrick Weimar und Lukas Schelenz.

Morgen, 18:15 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof TSV Kornburg TSV Kornburg 18:15 PUSH