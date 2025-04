"Do or Die" in Wüstenrot // Kampf um den Klassenerhalt gegen den SCA

FV Wüstenrot vs. SC Amorbach

Am Sonntag empfangen wir den SC Amorbach im Wüstenroter Waldstadion.

Mit dem SCA kommt ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt nach Wüstenrot.

Das Hinspiel in Amorbach endete mit einem 3:3 Unentschieden. Marcel Fröhlich konnte mit seinem späten Treffer den Punkt in Amorbach für den FVW sichern.

Diesen Sonntag ist klar, der Heimsieg muss her!

Wir sind nun in der "Do or Die" Phase der Saison angekommen und möchten unser Ziel Klassenerhalt erreichen.

Daher freut sich unsere Mannschaft über zahlreiche Unterstützung am Sonntag gegen den SC Amorbach.

Gebt unserer Mannschaft nochmal die entscheidenden Prozentpunkte an Motivation und peitscht unsere Mannschaft zum Heimsieg!

Wir freuen uns auf Euch!

Euer

FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald