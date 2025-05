Do or Die in Amberg – Parsberg zum Siegen verdammt

Zwei Spieltage vor Schluss ist in der Landesliga Mitte einzig die Frage nach dem Meister (Hauzenberg) und dem ersten Direktabsteiger (Deggendorf) beantwortet. Ansonsten knistert es vor Spannung. Im Fernduell um Relegationsplatz 2 will der SV Schwandorf-Ettmannsdorf am Samstag mit einem Dreier beim FC Amberg vorlegen. Allerdings geht es auch für den Gastgeber um alles im Überlebenskampf. Punktgleich mit Ettmannsdorf ist der SC Luhe-Wildenau wegen des gewonnenen Direktvergleichs aktuell Zweiter. Die Wilnauer Jungs müssen erst am Sonntag beim FC Kosova Regensburg ran. Bereits am Freitag tritt der TSV Kareth-Lappersdorf die weite Reise zum SSV Eggenfelden an. Glückt der Lerch-Elf ein Auswärtssieg, würde man das Relegations-Ticket lösen und Amberg in die Bezirksliga schicken. Zu weiteren Oberpfalzduellen kommt es zwischen der SpVgg Lam und dem TB 03 Roding sowie zwischen dem zum Siegen verdammten TV Parsberg und dem ASV Burglengenfeld.

Morgen, 18:30 Uhr SpVgg Lam SpVgg Lam TB 03 Roding TB Roding 18:30 live PUSH



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Im letzten Heimspiel der Saison wollen wir uns mit einem Erfolg von unseren großartigen Heim-Fans verabschieden und gleichzeitig unseren Heimnimbus wahren.“



Personalien: Nach wie vor besteht bei Sebastian Lex, Simon Meindl, Tobias Koller und Hans Liebl keine Option auf ein Comeback. Anders sieht es bei Christian Mühlbauer aus, für den es möglicherweise zu einem (Kurz-)Einsatz reichen könnte.





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Auch wenn Lam mit der jüngsten Niederlage vermutlich die Chance auf den Aufstiegs-Relegationsplatz verspielt hat, macht das den Gegner nicht ungefährlicher. Ganz im Gegenteil: Sie können jetzt befreit und ohne Druck aufspielen. Generell ist die Lamer Mannschaft durch ihr sehr variables Spiel schwer ausrechenbar. Mit Franz Wendl haben sie zusätzlich Qualität gewonnen. Zudem ist Markus Koller mit seiner jugendlichen Unbekümmertheit ein ständiger Gefahrenherd. Wir selbst wollen wieder aggressiver in die Zweikämpfe kommen und technisch sauberer spielen. Das ist uns zuletzt abgegangen. Wir wissen, dass wir noch Punkte für den sicheren Klassenerhalt brauchen. Deshalb wollen wir im Derby ein anderes Gesicht zeigen als in der Vorwoche.“



Personalien: Zu den bekannten Ausfällen Manuel Zäch, Karim Nerl und Lukas Faltermeier kommen personelle Unklarheiten. Christian Schwander verletzte sich im letzten Spiel und fällt vermutlich aus. Weitere Fragezeichen stehen hinter Tormann Johannes Herrnberger, Christian Ederer und Leon Reisinger.









Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): „Am Freitag wird es emotional an der Birkenallee: Flutlicht und Verabschiedung einiger langjähriger Leistungsträger, darunter unser ewiger Kapitän Thomas Wohlmannstetter und Spielertrainer Tobias Huber. Alleine aus diesem Grund wollen wir im letzten Heimspiel dieser Saison nochmal einen Sieg einfahren und uns von den Zuschauern positiv verabschieden. Beim Gegner geht's um das Erreichen des Relegationsplatzes. Das bedeutet, dass Kareth-Lappersdorf also alles daran setzen wird, bei uns ein erfolgreiches Ergebnis zu holen. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel.“



Personalien: Neben den Dauerausfällen müssen auch David Miladinovic und Marian Serban passen. Keeper Marius Koskowski steht vor der Rückkehr in den Kader.





Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Mit Eggenfelden treffen wir auf eine Mannschaft, die eine gute Runde spielt und sehr kompakt verteidigt. Gleichzeitig kann sie durch ihr offensives Pressing immer wieder Akzente setzen. Für uns geht es darum, es zu schaffen, unser Spiel über 90 Minuten durchziehen. Ich bin guter Dinge, dass wir aus Eggenfelden etwas entführen können. Das muss unser Ziel sein, um uns für die Relegation qualifizieren zu können.“



Personalien: Lukas Fritz war diese Woche krank, sollte aber einsatzfähig zu sein. Tobias Witzmann fehlt hingegen wegen einer Blessur aus der Vorwoche sicher. Zudem ist Patrick Wein privat verhindert.









Benjamin Burger (Spielertrainer FC Amberg): „Ettmannsdorf zählt ohne Zweifel zu den Top-Teams der Liga und steht unter Zugzwang, um die Chance auf die Relegation zur Bayernliga zu wahren. Für uns geht es in diesem Spiel ebenfalls um alles – dementsprechend werden wir alles dafür geben, die Punkte in Amberg zu behalten. Wir erwarten ein leidenschaftlich geführtes Spiel.“



Personalien: Neben den Langzeitverletzten muss Abwehrmann Mario Schmien passen. Fraglich ist, ob es Ersatzkeeper Paul Fischer sowie Paul Götz und Philip Kölbl (beide im Aufbautraining) in den Kader schaffen.





Mario Albert (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Für uns ist es ein extrem schwieriges und entscheidendes Spiel, weil wir auf keinen Fall Punkte herschenken dürfen. Dementsprechend wissen wir um die Schwere der Aufgabe. Gerade ein Trainerwechsel wie in Amberg kann sich positiv, aber auch negativ auswirken. Wir wollen aber auf uns schauen und unser Spiel durchdrücken. Ich verlange, ähnlich wie wir es in den letzten zwei Spielen gezeigt haben, hundertprozentigen Einsatz. Alles was wir abrufen können, gilt es am Platz zu zeigen. Ein Unentschieden ist für uns zu wenig und daher ist das Ziel klar.“



Personalien: Bei Lukas Rothut ist die Muskelverletzung wieder aufgebrochen, so dass er zuschauen muss. Des Weiteren muss Franz Brandl ersetzt werden.







Nach dem 5:1-Sieg gegen Lam reist der SV Schwandorf-Ettmannsdorf mit breiter Brust an den Amberger Schanzl. – Foto: Redaktion Schwandorf









Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Der Derby-Sieg gegen Landshut hat uns gut getan, zumal die Ergebnisse in den Wochen zuvor schlecht waren. Wir haben taktisch sehr diszipliniert agiert, waren bissig und jeder Spieler hat seine Aufgabe erfüllt. Diese Eigenschaften werden auch erforderlich sein, um gegen Bad Kötzting nicht leer auszugehen. Im letzten Heimspiel dieser Saison bekommen wir es mit einem großen Traditionsverein des ostbayerischen Amateurfußballs zu tun, der noch Sicherungspunkte braucht. Der Gegner hat ein paar richtig gute Individualisten im Team und mit Konrad Früchtl einen kompetenten Trainer, der seine Mannen bestimmt top einstellen wird. Wir wollen ein ordentliches Spiel machen und uns mit einem positiven Ergebnis von unserem Anhang verabschieden.“



Personalien: Die Ausfallliste ist weiter ellenlang. Unter Umständen könnten die zuletzt fehlenden Andreas Eglseder und Fabian Laubner wieder Kader-Optionen werden.





Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Am Samstag sind wir bei dem bereits gesicherten FC Dingolfing zu Gast. Was in der Truppe von Tom Seidl steckt, haben sie zuletzt auch im Derby gegen Landshut gezeigt. Wir müssen alles in die Waagschale werfen, um hier Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Was die Wichtigkeit der Partie für uns anbelangt, ist an der Tabellensituation klar abzulesen.“



Personalien: Es ist keine Entspannung in Sicht. Zum bestehenden Lazarett um Sebastian Benesch, Tobias Hanninger, Quirin Huber, Frodo Gilch und Nico Hiebl stößt Dominik Hanninger, der sich im letzten Match eine Schulterverletzung zuzog.









Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Mit Luhe-Wildenau kommt das zurzeit formstärkste Team der Liga zu uns an den Weinweg. Nach dem wichtigen Sieg in Deggendorf können wir befreit aufspielen und einfach nur Spaß am Fußball haben, ohne großartigen Druck zu verspüren.“



Personalien: Rozart Burgaj ist nach wie vor angeschlagen und auch Ildian Shyti sowie Albi Begaj fehlen erneut. Dafür steht Alban Salla wieder zur Verfügung.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Mit Kosova Regensburg erwartet uns eine spielstarke Mannschaft, die nach ihrem Sieg letzte Woche befreit aufspielen kann und sehr heimstark ist. Dennoch wollen wir versuchen, auch dort dreifach zu punkten und unsere Qualitäten auf den Platz zu bringen.“



Personalien: Im Vergleich zu den vorangegangenen Spielen bleibt alles beim Alten.







Machen Kapitän Lirim Gashi (rechts) und Kosova Regensburg den Sack in Sachen Klassenerhalt zu? – Foto: Harry Rindler









Stefan Weber (Trainer TV Parsberg): „Wir wollen unseren Zuschauern im letzten Heimspiel der Saison nochmal ein gutes Spiel abliefern, wissen aber zugleich um die Schwere der Aufgabe. Burglengenfeld hat einen tollen Lauf und eine Top-Mannschaft mit einer sehr guten und physischen Spielanlage. Sie werden uns alles abverlangen. Natürlich müssen wir in unserer aktuellen Situation komplett auf uns schauen und versuchen, die Punkte zuhause zu lassen. Dann hoffen wir auf ein Endspiel nächste Woche in Bogen.“



Personalien: Offensivmann Nico Brandl riss sich im Montagstraining beide Außenbänder, was für ihn das vorzeitige Saisonende bedeutet. Weiterhin auf der Ausfallliste stehen Leon Brandl, Isa Kagirov und Manuel Traub.





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Uns erwartet ein anderes Spiel als letzte Woche gegen Hauzenberg. Der Gegner kämpft ums Überleben kämpft und muss gewinnen. So werden sie auftreten. Wir wissen um die Stärken, aber auch um die Schwächen der Parsberger Mannschaft. In diesem Spiel müssen wir leidensfähig sein und uns auf einen Fight einstellen. Wenn wir diesen Schlüssel nicht haben, werden wir ein Problem bekommen. Zweikämpfe, Laufbereitschaft und Physis sind die elementar wichtigen Dinge. Wir wollen variabel spielen, unsere gute Form fortführen und weiterhin punkten.“



Personalien: Sicher müssen Richard-Ray Cin und Samuel Fischer ersetzt werden. Inwieweit der unter der Woche erkrankte Leon Brandl mitwirken kann, ist noch ungewiss.





Außerdem spielen:





Morgen, 18:00 Uhr TSV Seebach Seebach SpVgg GW Deggendorf Deggendorf 18:00 live PUSH







Morgen, 19:30 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg TSV Bogen Bogen 19:30 PUSH