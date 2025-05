„Do or Die“ - Das Endspiel um den Klassenerhalt steht an

Doch die Krayer Mannschaft wird ohne Wenn und Aber am Sonntag alles auf den Platz bringen, um die Bemühungen der Überruhrer im Keim zu ersticken und ihrerseits mit einem Sieg den so immens wichtigen Klassenerhalt zu sichern. Interimstrainer Issam Said scheint in der kurzen Zeit Blockaden gelöst und die richtigen Knöpfe gedrückt zu haben, denn schon im vergangenen Spiel in Lintfort zeigte sich das Team bissig, agil und einsatzfreudig; belohnte sich nur leider nicht mit einem Sieg für eine tolle Leistung. Im entscheidenden Spiel wird es darauf ankommen, eben genau diese Leistung erneut auf den Platz zu bringen. Dies, gepaart mit defensiver Stabilität und effektiver Offensive sollte dazu führen, dass unsere Mannschaft den Platz als Sieger verlässt.

„Die Mannschaft hat bereits am letzten Sonntag ein echt gutes Spiel absolviert und daran gilt es gegen Überruhr anzuknüpfen“, so Trainer Said vor dem alles entscheidenden Saisonspiel. „Wir müssen am Sonntag erneut eine hohe Konzentration an den Tag legen, denn dies wird sicher ausschlaggebend dafür sein, das Spiel zu gewinnen. Es ist ein Endspiel und diese sind bekanntlich immer sehr schwer. Wir haben unter der Woche nochmals die Sinne geschärft und gehen fokussiert in die Partie gegen Überruhr. Wir werden noch einmal alles reinhauen um die Klasse zu halten. Ich hoffe, dass wir am Sonntag in der Offensive noch klarer agieren und die sich bietenden Chancen nutzen. Ich erwarte, dass Überruhr über 90 Minuten alles geben wird; sie haben nichts zu verlieren, müssen auf Sieg spielen und werden uns sicher aller abverlangen. Ich sehe dem Spiel gespannt entgegen; wir müssen mutig vorangehen und und dürfen uns nicht verstecken. Wir hoffen auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung aller Krayer, um am Ende die Klasse zu halten.“