DM-Finale U17 ab 13 Uhr: Gladbach gegen Leipzig im Ticker

Stolz liefen sie über den Rasen des Borussia-Parks, die U17-Spieler von Borussia Mönchengladbach, nachdem sie am vorigen Sonntag nach einer starken Leistung und 0:1-Rückstand den FC Bayern München im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft mit 3:1 besiegt hatten. Eigene Finalshirts gab es natürlich auch - und so ist das Team nur noch einen Sieg vom großen Traum entfernt - und das hätte im Jahr des 125-jährigen Bestehens in der Vereinsgeschichte eine herausragende Bedeutung.

Nur ein einziges Mal konnten die Gladbacher bisher einen Meistertitel im Juniorenbereich feiern - und das ist satte 44 Jahre her. 1981 führte mit Hans-Georg "Schorsch" Dreßen eine echte Vereins-Legende die Mannschaft als Kapitän zum Titel bei den B-Junioren - nun könnte ihm Junioren-Nationalspieler Mathieu Nguefack als zweiter Spieler der Vereinsgeschichte nachfolgen. Damals wurde nicht am Bökelberg, sondern im Grenzlandstadion gespielt, in dem 11.000 Fans den VfL zu einem 1:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt trieben.

Dass das Finale auch für die Vereinsführung ein besonderes Ereignis ist, daraus machten die Verantwortlichen unter der Woche keinen Hehl. "Es ist ein außergewöhnlicher Moment. Wenn man bedenkt, dass Borussia zuletzt vor 44 Jahren ein B-Jugend-Finale erreicht hat, unterstreicht das die Besonderheit dieses Ereignisses. Die Mannschaft, in der übrigens gleich vier aktuelle deutsche U17-Nationalspieler stehen, hat sich diesen Erfolg mit einer konstant starken Saisonleistung, vor allem in der Endrunde, verdient", wird Amateur- und Jugend-Direktor Mirko Sandmöller auf der Vereinshomepage zitiert. Und auch sein Vorgänger Roland Virkus, der jetzt für die Profis verantwortlich ist, weiß um den Effekt, den diese Mannschaft auslösen kann. "Unser Weg fußt auf der Durchlässigkeit vom Nachwuchs in den Profibereich, nicht auf Titeln. Aber natürlich hilft sportlicher Erfolg dabei, Aufmerksamkeit zu erzeugen – bei Talenten und deren Umfeld. Das stärkt uns auf mehreren Ebenen." Ein großer Erfolg ist das auch für Trainer Mihai Enache, der das Team mit harter Arbeit in diese Position gebracht hat.

RB machte im Halbfinale gegen Stuttgart aus 0:1 ein 5:1

Auch für RB Leipzig ist dieses Finale alles andere als "Business as usual". Zehn Jahre ist es nämlich auch für den Nachwuchs hier bereits her, dass sie bei der U17 das Endspiel erreichten. Im Halbfinale gegen den VfB Stuttgart lagen die Leipziger ebenfalls mit 0:1 zurück, ehe die Schwaben nach der Pause die volle Offensiv-Power der Sachsen zu spüren bekamen, die noch souverän 5:1 gewannen. Besonders auf zwei Offensivkräfte müssen die "Fohlen" besonders achten. Carlos Neumann traf im Halbfinale doppelt wie Gladbachs Wael Mohya, und über die gesamte Spielzeit war Abdul Baki Al Khalaf mit 16 Saisontoren am Finaleinzug der Leipziger beteiligt. "Ich bin brutal stolz auf diese Entwicklung und die Art und Weise, wie wir spielen – das ist die Umsetzung, wie ich mir Fußball vorstelle. Letzten Samstag war das schon nah an der Perfektion, und ich hoffe, dass wir das auch diesen Sonntag auf den Platz bringen", lässt sich Leipzigs Coach Tim Krömer auf der Vereinshomepage der Leipziger zitieren.

