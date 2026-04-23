DKSV Helene Essen dreht turbulentes Kellerduell gegen den FC Karnap

Welat Er erzielte den 2:1-Siegtreffer. – Foto: Markus Becker

Der DKSV Helene Essen hat im Abstiegskampf ein wichtiges Zeichen gesetzt und sich mit 2:1 gegen den FC Karnap 07/27 durchgesetzt. In einer umkämpften Partie mit zwei Platzverweisen drehte die Mannschaft von Trainer Ferhat Dogan nach Rückstand das Spiel und belohnte sich für einen leidenschaftlichen Auftritt.

Bereits die erste Halbzeit deutete an, wie eng dieses Duell werden würde. Helene hatte mehr Ballbesitz, doch die besseren Chancen gehörten zunächst den Gästen. Mehrfach kam Karnap gefährlich vor das Tor, unter anderem durch Nico Labenz (8.) und Michel-Pascal Fischer (45.+3), während Welat Er auf der Gegenseite per Kopf nur knapp verfehlte (34.). "Es war ein Spiel auf Augenhöhe, das ist halt das typische Spiel, wenn du im Abstiegskampf bist“, ordnete Chefcoach Ferhat Dogan später ein.

Direkt nach der Pause schlug Karnap zu: Jan Marzoch traf nach einer Hereingabe zur Führung (48.). Auch danach wirkten die Gäste zunächst gefährlicher, verpassten es jedoch, nachzulegen.

Helene fand aber zurück. Mazlum Kilicalp traf nach einem Freistoß von Hasan Akcakaya zum 1:1 (60.). Kurz darauf schwächte sich Karnap selbst: Dogan Kandur sah wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte (63.). "Die hat uns komplett rausgeworfen. Seitdem ist das Spiel gekippt“, sagte Karnaps Trainer Björn Neumann, der von einem "dummen Platzverweis“ sprach.

In Überzahl drehte Helene die Partie endgültig. Welat Er erlief einen langen Ball und schob zur Führung ein (74.). In der Schlussphase wurde es erneut hektisch: Mahmut Gülnaz sah nach einer vermeintlichen Notbremse Rot (78.), sodass beide Teams die letzten Minuten mit neun Feldspielern bestritten.

Dogan: "Bis zum Umfallen gekämpft“

Trotzdem brachte Helene den Vorsprung über die Zeit, Karnap gelang in der Schlussphase offensiv nicht mehr genug. "Wir haben bis zum Umfallen gekämpft und dadurch letztendlich verdient die drei Punkte geholt“, betonte Dogan. Für sein Team bedeutet der Sieg einen wichtigen Schritt im Tabellenkeller: "Ich glaube, damit machen wir einen guten Sprung nach vorne.“

Neumann zeigte sich trotz der Niederlage selbstkritisch: "Nach dem Platzverweis wollten sie mehr, haben mehr gekämpft. Da geht der Sieg leider verdient an Helene.“ Besonders störte ihn die fehlende Konsequenz seiner Mannschaft nach der Unterzahl: "Wir waren nicht mehr zu 100 Prozent bei der Sache und haben uns nicht gegen die Niederlage gestemmt.“

So verschafft sich Helene im Keller etwas Luft nach unten. Für beide Teams ist der Klassenerhalt noch nicht unter Dach und Fach.

DKSV Helene Essen – FC Karnap 07/27 2:1

DKSV Helene Essen: Timucin Demirci, Mostafa Shikhmos, Mahmut Gülnaz, Mohamed Essbai, Serhat Ursavas, Mazlum Kilicalp, Hasan Akcakaya, Sipan Akkus, Azad Kilicalp, Murat Er - Trainer: Ferhat Dogan - Trainer: Arian Beqiri

FC Karnap 07/27: Dominik Jaeger, Jan Marzoch, Dogan Kandur, Alp Ezici (65. Jonas Hohenberg), Tarik Eren, Eric Schweers, Fatih Kandur, Eren Gürses, Michel-Pascal Fischer, Nico Labenz - Trainer: Björn Neumann

Schiedsrichter: Oguz Öztas (Essen)

Tore: 0:1 Jan Marzoch (48.), 1:1 Mazlum Kilicalp (60.), 2:1 Welat Er (74.)

Gelb-Rot: Dogan Kandur (63./FC Karnap 07/27/Ein besonders unclevere Platzverweis. Kandur beschwert sich nach einem Foulpfiff lautstark.)

Rot: Mahmut Gülnaz (78./DKSV Helene Essen/Notbremse)