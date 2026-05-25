DKMS-Registrierungsaktion für Cinja und andere Betroffene

– Foto: Collage: FC Hagen/Uthlede

Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Menschen für eine Registrierung zu gewinnen – für Cinja, die Freundin von Fußball-Profi Eren Dinkçi, und für viele weitere Menschen weltweit, die an Blutkrebs erkrankt sind und dringend auf eine passende Stammzellspende hoffen.

Am Sonntag, 31. Mai 2026, geht es beim FC Hagen/Uthlede um weit mehr als Fußball, denn die Blumenstraßenkicker veranstalten von 12:00 bis 15:00 Uhr auf dem Sportplatz Blumenstraße eine DKMS-Registrierungsaktion für potenzielle Stammzellspender:innen.

Cinja ist an Leukämie erkrankt und benötigt möglicherweise eine passende Stammzellspende. Ihr Schicksal steht stellvertretend für viele Betroffene, die auf eine zweite Lebenschance angewiesen sind. Jede neue Registrierung erhöht die Chance, ein passendes Match zu finden – denn häufig entscheidet eine einzige Person über Leben und Hoffnung.

Für Cinja – und viele andere

Auch Fußball-Profi Eren Dinkçi unterstützt die Aktion und wirbt dafür, sich registrieren zu lassen – nicht nur für Cinja, sondern für alle Menschen, die auf Stammzellen angewiesen sind.

So einfach geht die Registrierung

Die Registrierung bei der DKMS ist unkompliziert, schnell und schmerzfrei. Mitmachen können grundsätzlich alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren.

Vor Ort erfolgt die Registrierung ganz einfach per Wangenabstrich – sie dauert nur wenige Minuten. Die Daten werden anonymisiert erfasst und in die internationale Spenderdatei aufgenommen. Da passende Spender:innen oft nur unter Millionen Menschen gefunden werden, zählt jede einzelne Registrierung.

Wann: Sonntag, 31. Mai 2026, 12:00–15:00 Uhr

Wo: Sportplatz Blumenstraße

Der FC Hagen/Uthlede lädt alle herzlich ein: Kommt vorbei, macht mit und werdet potenzielle Lebensretter:innen. Wer es am Spieltag nicht zur Blumenstraße schafft, kann sich ganz einfach online ein Registrierungsset kostenfrei nach Hause schicken lassen: www.dkms.de/cinja

Gemeinsam kicken wir Blutkrebs ins Aus – Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein!