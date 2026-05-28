Djokovic kehrt zu Kickers Emden zurück

Kickers Emden kann zur kommenden Saison wieder auf Isaak Djokovic bauen. Der 24 Jahre alte Torhüter kehrt nach seinem Auslandssemester in seine Heimatstadt zurück und wird künftig erneut zum Kader des Regionalligisten gehören.
Damit erhält der BSV eine weitere Option auf der Torhüterposition und zugleich einen Spieler, der Verein und Umfeld bereits bestens kennt.
Nach mehreren Monaten im Ausland schlägt Djokovic nun wieder ein Kapitel in Emden auf. Die Rückkehr des Keepers bringt für Kickers nicht nur sportliche Qualität, sondern auch Identifikation mit dem Verein. Als gebürtiger Emder kennt der 24-Jährige die Strukturen und das Umfeld des Klubs genau.
Mit der Rückkehr Djokovics erweitert sich zugleich die Konkurrenzsituation im Emder Torwartteam. Bereits in der vergangenen Saison hatte Kickers auf mehreren Positionen Wert auf Konkurrenz und Entwicklung gelegt. Djokovic soll diesen Konkurrenzkampf nun zusätzlich beleben und dem Trainerteam weitere Möglichkeiten eröffnen.
Für den Torhüter selbst bedeutet die Rückkehr gleichzeitig einen Neustart in vertrauter Umgebung – und die Chance, sich wieder dauerhaft bei seinem Heimatverein zu etablieren.