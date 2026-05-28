Djokovic kehrt zu Kickers Emden zurück

– Foto: André Nückel

Kickers Emden kann zur kommenden Saison wieder auf Isaak Djokovic bauen. Der 24 Jahre alte Torhüter kehrt nach seinem Auslandssemester in seine Heimatstadt zurück und wird künftig erneut zum Kader des Regionalligisten gehören.

Damit erhält der BSV eine weitere Option auf der Torhüterposition und zugleich einen Spieler, der Verein und Umfeld bereits bestens kennt.

Rückkehr in vertraute Umgebung

Nach mehreren Monaten im Ausland schlägt Djokovic nun wieder ein Kapitel in Emden auf. Die Rückkehr des Keepers bringt für Kickers nicht nur sportliche Qualität, sondern auch Identifikation mit dem Verein. Als gebürtiger Emder kennt der 24-Jährige die Strukturen und das Umfeld des Klubs genau.