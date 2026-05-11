DJK/VfL Giesenkirchen hakt den Aufstieg ab Die Enttäuschung ist groß bei der DJK Giesenkirchen. Nach einer dominanten Hinrunde in der Kreisliga B wähnte man sich schon auf Meisterkurs, nach einer herausfordernden Rückrunde muss sich der Verein aber vom Aufstiegstraum vorerst verabschieden. von RP / Horst Höckendorf · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Der Aufstieg ist für die DJK/VfL Giesenkirchen kein Thema mehr. – Foto: Marco Cretti

Nach dem Ende der Hinrunde war die DJK/VfL Giesenkirchen das Nonplusultra in der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen. 13 Spiele, 12 Siege und ein Unentschieden ergaben in Summe 37 Punkte. Mit 55 erzielten Treffern war Giesenkirchen die Nummer drei in beiden B-Ligen, lediglich elf Gegentore dagegen suchten ihresgleichen in der B-Liga.

Nur Viersen-Rahser (zwölf) und Concordia Viersen (16) aus der Gruppe 1 haben vergleichbare Werte. Somit war das Team von Trainer Tayfun Er bei acht Zählern Vorsprung auf Victoria Mennrath III auf dem besten Weg Richtung Kreisliga A. Aufstieg aus dem Fokus gerückt Doch drei Spieltage vor dem Saisonende ist die Situation für Giesenkirchen eine völlig andere. Als Tabellendritter hat Giesenkirchen nun zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Mennrath, zehn Punkte sind es auch auf den Zweiten BW Meer. Platz eins und die Meisterschaft ist bereits außer Reichweite, ebenso Platz zwei und die Aufstiegsrelegation. Demnach laufen die Planungen derweil auf eine weitere Saison in der B-Liga hinaus. Zumindest der Großteil des Kaders hat bereits die Zusage gegeben, auch Tayfun Er wird weiterhin das Team als Übungsleiter auf Kurs Kreisliga A bringen.

„Wir haben praktisch in diesem Jahr ein Verletzungspech, wie ich es bisher noch nicht vernommen habe“, erklären sowohl Abteilungsleiter Ralf Nolden als auch Trainer Er unabhängig voneinander. Zeitweise standen Er nur 14 Spieler zu den Ligaspielen zur Verfügung. Und wenn mit etlichen Führungsspielern wichtige Stützen teils längerfristig ausfallen, falle die gesamte Statik in sich zusammen. Resultat daraus: 12 Punkte aus zehn Spielen in der Rückrunde und der Fall vom Platz an der Sonne hinunter auf Rang drei. Episches Verletzungspech Alexander Kraft (16 Tore) und Leon Theißen (20) zeichneten für fast die Hälfte aller 81 bisher erzielten Giesenkirchener Saisontore verantwortlich. Diese Treffer, die sicherlich für mehr Punkte gesorgt hätten, fehlten zuletzt, da beide in der Rückrunde nicht zur Verfügung standen. „Und wenn dir dann auch noch ein Innen- und ein Außenverteidiger länger ausfallen, brauchst du dich auch nicht ob der zahlreichen Gegentore wundern“, so Er weiter. „Vielleicht hätten wir Spiele wie gegen Mennrath und Meer nicht so verloren. Oder hätte uns nicht drei Gegentore vom Tabellenletzten einschenken lassen. Aber das ist alles hypothetisch, in der Realität fehlen uns diese Punkte“, argumentiert der Coach.