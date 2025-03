DJK/SG mit überraschendem Punktgewinn gegen den VfB Wiesloch 2

Bei herrlichem Wetter traf Balzfeld/Horrenberg zuhause auf den VfB Wiesloch 2, der auf dem 2. Tabellenplatz der Kreisklasse C1 rangiert. Angesichts der Tabellensituation also eigentlich ein Pflichtsieg für die Gäste. Von Beginn an entwickelte sich gleichwohl ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften zeigten gefällige Spielweisen und blieben bis auf ein bis zwei Situationen hart, aber fair in den Zweikämpfen. Sowohl in der ersten als auch zweiten Halbzeit schafften es beide Mannschaften jedoch nicht, in der letzten Aktion vor dem Tor zwingend zu sein. Die beste Chance hatte wohl die Heimelf durch Taege, der in der ersten Halbzeit in aussichtsreicher Position zum Kopfball kam und nichts Zählbares erreichte. So blieb es bei einem für beide Mannschaften nicht unverdienten 0:0-Unentschieden. In Anbetracht des erneuten personellen Umbruchs muss man fürs erste Spiel in neuer Mannschaftszusammenstellung vor Balzfeld/Horrenberg den Hut ziehen. Eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung, die mehr erhoffen lässt. Weiter so!