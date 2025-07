Genug gefeiert, jetzt gilt es in der Landesliga. – Foto: Sascha Köppen

DJK/SF Katernberg: Der Plan für die Landesliga Landesliga, Gruppe 2: Über den Umweg der Relegation konnte sich DJK Sportfreunde Katernberg schlussendlich den Aufstieg in die Landesliga sichern. Nun dürfen sich die Sportfreunde um Neu-Trainer Sascha Hense auf die neue Aufgabe freuen. Dafür hat sich der Aufsteiger gleich mehrfach personell verstärkt, was sich bereits in den ersten Vorbereitungsspielen positiv auswirkte.

DJK Sportfreunde Katernberg ist es in der abgelaufenen Spielzeit gelungen, die starken Bezirksliga-Saisons der Vorjahre zu übertreffen und schlussendlich den Landesliga-Aufstieg einzutüten. Dafür musste die Elf vom langjährigen Chefcoach und jetzigen Sportleiter Sascha Fischer als Vizemeister den Umweg über die unbeliebte Relegation gehen: Durch einen 3:2-Erfolg über die SG Benrath-Hassels wurde der Aufstieg am Ende aber perfekt gemacht. Sowohl für Erfolgstrainer Fischer als auch für den ganzen Verein ein Riesenerfolg.

Als Tabellenzweiter der Bezirksliga kamen die Sportfreunde Katernberg schlussendlich über die Ziellinie, einzig Meister SC Werden-Heidhausen schnitt besser ab. Neben dem Aufstieg gelang den Sportfreunden zudem ein zweites Mal in Folge der Einzug ins Finale des Kreispokals, welches gegen den höherklassigen ESC Rellinghausen allerdings mit 0:2 nach Verlängerung verloren ging. Nach acht Jahren als Übungsleiter in Katernberg übergibt Erfolgscoach Fischer nun sein Traineramt an Nachfolger Sascha Hense, der zuletzt den SV Burgaltendorf trainierte. Sowohl Fischer, der nun den Posten als Sportleiter innehat, als auch der neue Übungsleiter blicken im Gespräch mit FuPa zuversichtlich auf die kommende Saison. Fischer: „Haben uns die vergangenen Jahre danach gesehnt“

Für den langjährigen Cheftrainer Fischer hat der Aufstieg enorme Bedeutung. Der 53-jährige Sportleiter, der acht Jahre lang in Katernberg an der Seitenlinie stand und insgesamt auf 17 Jahre als Chefcoach zurückblickt, weiß wieviel die Landesliga-Teilnahme dem gesamten Verein bedeutet: „Der ganze Verein freut sich auf die Landesliga, wir haben uns die vergangenen Jahre danach gesehnt. Wir sind gut aufgestellt, der Verein hat sich das verdient“, freut sich Fischer auf die neue Herausforderung. Ein konkretes Saisonziel will der langjährige Cheftrainer sich zwar nicht entlocken lassen, „ein einstelliger Tabellenplatz wäre aber schon ein Traumziel“, gibt Fischer zu. Die Aufstiegsmannschaft übernommen hat Neu-Trainer Sascha Hense, der einst bereits den Vogelheimer SV in der Landesliga coachte. Der 48-Jährige weiß, worauf es in der neuen Spielklasse ankommt: „Die Landesliga ist eine attraktive und spannende, aber auch starke und ausgeglichene Liga. Ich gehe davon aus, dass es keine leichten Spiele geben wird. Wir müssen unsere PS immer auf die Straße bringen“, bekräftigt der Fischer-Nachfolger. Mit Blick auf den bisherigen Verlauf der Vorbereitung scheinen die Aussichten für die Sportfreunde aber nicht schlecht: Immerhin konnte der Vogelheimer Stölting-Cup gewonnen werden, gegen A-Ligist FC Neuruhrort gab es zuletzt gar einen 11:0-Kantersieg. Das sieht auch Hense nicht anders und schlussfolgert: „Wir sind definitiv auf dem richtigen Weg.“