DJK zerlegt Engelskrichen II auf Ihrem Platz

VfL Engelskirchen 2 ging vor heimischem Publikum gegen DJK Gummersbach krachend unter und kassierte eine schmachvolle 0:12-Pleite. DJK Gummersbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen VfL Engelskirchen 2 einen klaren Erfolg.

DJK Gummersbach erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Mike Töws traf in der vierten Minute zur frühen Führung. VfL Engelskirchen 2 musste den Treffer von Can Miguel Opak zum 2:0 hinnehmen (17.). Doppelpack für DJK Gummersbach: Nach seinem ersten Tor (29.) markierte Andi Sadrija wenig später seinen zweiten Treffer (36.). Opak (38.) und Kemal Uylas (41.) brachten die Gäste mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. VfL Engelskirchen 2 gelang in der ersten Halbzeit gar nichts, sodass man zur Pause weit hinter DJK Gummersbach zurück lag. Anstelle von Christoph Wagner war nach Wiederbeginn Bilal Koc für VfL Engelskirchen 2 im Spiel. In der 51. Minute legte Sadrija zum 7:0 zugunsten von DJK Gummersbach nach. Für das 8:0 und 9:0 war Uylas verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (55./58.). Andre Jünkersfeld setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Kürsat Turan und Laurin Stalewski auf den Platz (58.). Sadrija baute den Vorsprung von DJK Gummersbach in der 75. Minute aus. Andi Sadrija überwand den gegnerischen Schlussmann zum 11:0 für das Team von Ufuk Opak (78.). DJK Gummersbach gelang in der 85. Spielminute der zwölften Tagestreffer. Schließlich war VfL Engelskirchen 2 vor eigenem Publikum in allen Belangen unterlegen und DJK Gummersbach nahm einen zweistelligen Sieg mit nach Hause.