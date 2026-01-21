DJK Zeilsheim: Starke Einheit trotzt personellen Rückschlägen

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: DJK Zeilsheim. Zum B-Ligisten hat uns Vinit Suri, Trainer bei den Zeilsheimern, folgende Informationen übermittelt.

"Die Saison verlief mit Höhen und Tiefen. Wir zeigten viele sehr gute Spiele und überzeugten als Einheit. Die junge Mannschaft hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, auch wenn es für die beiden vorderen Tabellenplätze aktuell leider noch nicht gereicht hat. Das Verletzungspech mit drei bis fünf wichtigen Stammspielern war ein Faktor, der nicht vollständig kompensiert werden konnte."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Umso höher ist die Leistung des Teams zu bewerten, das die Ausfälle mit mannschaftlicher Geschlossenheit und unbedingtem Willen annahm und beeindruckende Spiele zeigte. Besonders schmerzlich waren dabei die beiden unglücklichen Niederlagen gegen Sossenheim und Niederjosbach. In beiden Partien hätte die Mannschaft nach Spielverlauf und Leistung mindestens einen Punkt verdient gehabt. Ungeachtet dessen stimmt der Teamgeist, die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist ausgesprochen positiv. Mit dem Erreichen des Offensiv Cups ist zudem ein gelungener Start ins neue Jahr gelungen."

Was lief gut und was lief schlecht?

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Sollten die Langzeitverletzten rechtzeitig zur Vorbereitung zurückkehren, bestehen realistische Chancen, in der Rückrunde mehr Punkte zu erzielen als in der Hinrunde, und damit ganz oben anzugreifen."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Insgesamt deutet vieles auf einen engen Fünfkampf hin, in dem am Ende Kleinigkeiten und auch das notwendige Spielglück über den Aufstieg entscheiden werden. Personell bleibt alles bestehen. Wir gehen geschlossen in die zweite Saisonhälfte."

