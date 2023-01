DJK Würmtal verstärkt sich für die Rückrunde: Zwei Ex-Spieler kehren zurück DJK will zurück in die B-Klasse

Die DJK Würmtal hat in der im März beginnenden zweiten Halbserie der Saison gute Karten, das Projekt Aufstieg in die B-Klasse zu verwirklichen.

Schließlich stehen die Fußballer zur Winterpause auf einem Aufstiegsplatz. Dabei mithelfen können fortan zwei weitere Rückkehrer: Bozhidar Bozhkov und Manuel Knill heuern wieder beim C-Klassisten aus dem Würmtal an.

Knill hat eine lange Vergangenheit bei der DJK. Der 25-Jährige spielte dort bereits für die F-Junioren und wechselte nach Durchlaufen der Jugend in den Herrenbereich. 2017 stieg er mit der ersten Mannschaft in die Kreisliga auf. Nach dem Negativdurchmarsch von der Kreisliga in die A-Klasse verließ der Angreifer den Verein 2019 und schloss sich Lokalrivale TSV Gräfelfing an.