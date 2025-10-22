DJK Würmtal setzt auf Jugend und startet neues Damenteam

Mitte September treten die Damen der DJK wieder in der A-Klasse an – und die Voraussetzungen sind diesmal ganz andere als noch vor drei Jahren. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den Spielbetrieb diesmal auf Dauer aufrechterhalten können. Der große Unterschied ist nämlich, dass wir mittlerweile einen kompletten Jugendaufbau haben“, sagt Fußballabteilungsleiter Lukas Gollong, der zudem die B-Juniorinnen als Trainer betreut.

Würmtal – Zur Saison 2022/23 hat die DJK Würmtal schon einmal den Versuch gewagt, eine Damenmannschaft im regulären Spielbetrieb des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) anzumelden. Damals musste der Verein das Team aufgrund massiven Spielerinnenmangels jedoch schon nach wenigen Wochen zurückziehen. Heuer nehmen die Planegger einen neuen Anlauf:

Schon im vergangenen Jahr hatte sich die erste Damenmannschaft unter dem engagierten Coach Berat Hoti in der Freizeitliga neu geformt. Die Bedingungen im Freizeitsport seien allerdings nicht ideal gewesen, was die Entscheidung, schon jetzt in den offiziellen Spielbetrieb zurückzukehren, zusätzlich vorangetrieben habe, erklärt Gollong: „Die Mädels haben teilweise acht Wochen lang nicht gespielt, weil so viele Teams zurückgezogen haben. Das raubt Motivation, die jetzt wieder voll da ist.“

Die Spielzeit 2025/26 bestreiten die Würmtalerinnen im sogenannten Neun-gegen-neun-Flexmodell – die Einführung dieser Option hält der Abteilungsleiter generell für eine schlaue Idee. „Die A-Klasse muss man als Anfangsliga sehen, dort werden Teams gegründet. Für uns ist es eine Übergangssaison. Mal sehen, ob wir in der Rückrunde vielleicht schon elf gegen elf spielen können“, sagt Gollong.

DJK-Coach sieht Potenzial in der Mannschaft

Mit Dina Schur (ehemals Dina Kühne) hat sein Klub eine erfahrene Spielerin mit DJK-Vergangenheit hinzugewonnen. Die ehemalige Jugendtrainerin des Vereins lief lange Jahre in der Bezirksoberliga auf, unter anderem für den TSV Gilching und den TSV Neuried. Um die Verteidigerin herum formiert sich der aktuell zwölfköpfige Kader hauptsächlich aus jungen ehemaligen Jugendspielerinnen.

Auch wenn das Team sportlich in vier Spielen erst einen Sieg – gegen den im Anschluss abgemeldeten SC München – erringen konnte, sieht Trainer Berat Hoti Potenzial: „Sie schlagen sich bisher trotzdem gut. Die Mannschaft kann Fußball spielen.“ Gegen den FC Croatia München trat die DJK zum ersten Mal nicht an, Grund dafür war allerdings keine Personalnot, sondern die fehlende Verfügbarkeit einer passenden Spielfläche.

Spielerinnen aus dem U17-Kader rücken bald nach

Den einen oder anderen Neuzugang kann der Klub – auch mit Hinblick auf die anstehende Abiturphase vieler Spielerinnen – aber noch gebrauchen. Aus der breit besetzten eigenen U17 darf die DJK den Kader aufgrund der Altersgrenze nämlich nicht auffüllen. „Die B-Jugend besteht ausschließlich aus Spielerinnen des jüngeren Jahrgangs. Sondergenehmigungen zu bekommen, ist schwierig“, sagt Lukas Gollong.

Spätestens ab dem Sommer 2026 steht dem Damenspielbetrieb bei der DJK Würmtal dann aber eine vielversprechende Zukunft bevor. Der U17-Bezirksliga-Kader umfasst insgesamt knapp 30 Spielerinnen. Besonders weil Nachbar Neuried in dieser Altersklasse keine Mannschaft gemeldet hatte, erhielt der Verein zusätzlich großen Zulauf.

„Ich kriege fast wöchentlich Anfragen für Probetrainings“, verrät der Abteilungsleiter. Auch im B- und C-Jugendbereich arbeiten die Würmtaler zukunftsorientiert und sind laut Gollong hervorragend aufgestellt, der betont: „Ich glaube, es hat sich auch herumgesprochen, dass wir junge und gute Trainer haben. Wir wollen, dass nicht immer nur die Herren an erster Stelle stehen.“