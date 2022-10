DJK weiter auf Talfahrt – Gäste geben frühe 2:0-Führung in Polling noch aus der Hand Siegtreffer in der Nachspielzeit

Polling/Waldram – Die Talfahrt geht weiter bei der DJK Waldram: Nach der 2:3-Niederlage beim SV Polling ist das Team des Trainerduos Dominik Irmer und Günther Mücke an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Dabei hatte es im Duell der Kellerkinder zunächst gut begonnen. In der dritten Minute brachte Xaver Gruber die Gäste in Führung. 42 Minuten waren von der Uhr, als Simon Schmid auf 2:0 erhöhte. Das hätte so kurz vor der Pause so etwas wie eine Vorentscheidung bedeuten können, aber die Gastgeber kamen nur zwei Minuten später zurück: Felipe Creutzner verkürzte – per Abstauber zum 1:2. „Wir sind nicht fähig, aus einem 2:0 ein 4:0 zu machen, die Chancen dazu wären da gewesen“, ärgerte sich DJK-Trainer Günther Mücke. „Stattdessen fangen wir uns das 1:2 ein und fangen dann an zu flattern.“