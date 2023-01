DJK Weiden: Bis zum Schluss um Rang 2 mitbuhlen Rückblick Kreisliga Nord: Vorsichtig optimistisch in die Saison gestartet, hat sich die Elf vom Weidener Flutkanal in die Phalanx der Ambitionierten eingereiht – Coach Stefan Krebs verlängert seinen Vertrag

DJK Weiden (3. Platz, 9/4/4, 31:17 Tore)

Mit Torjäger Pavel Karlicek und Trainersohn Nico Krebs hatten in der Sommerpause zwei wichtige Eckpfeiler die Elf um Kapitän Markus Hüttner verlassen, man war gespannt, ob die DJK in der Lage wäre, diese doch schmerzhaften Verluste entsprechend zu kompensieren. Bei der Formulierung des Saisonziels verhielten sich die Verantwortlichen mit „Mittelfeldplatz“ vorsichtig optimistisch. Man vertraute auf die mannschaftliche Geschlossenheit einer Elf, die sich, weil sie schon seit der Jugend zusammenspielt, in und auswendig kennt. Zudem stand mit Daniel Hecht weiterhin einer der besten Torhüter der Kreisliga zwischen den Pfosten, immer wieder einmal Garant dafür, den Punktebeutel mit Zählbarem zu füllen.



Die Vorsicht der „Macher“ bei der DJK in puncto Saisonziel schien berechtigt, denn die Flutkanalelf startete durchwachsen in die neue Spielzeit. Neun Zähler aus den ersten acht Partien lieferten einen Beleg dafür, dass die Abgänge vielleicht doch Spuren hinterlassen hatten, auch wenn natürlich im ein oder anderen Spiel von Ende Juli bis Anfang September wie auch bei anderen Teams der ein oder andere Akteur urlaubsbedingt fehlte. Bemerkenswert allerdings, dass am zweiten Spieltag der aktuelle Tabellenführer FC Vorbach bezwungen wurde, wobei dieser auf eigenem Terrain ja zu den „Lieblingsgegnern“ der DJK zählt.



Beginnend mit dem 5:2-Heimsieg gegen den SV Plößberg am 18. September drückte die Krebs-Elf dann aufs Gaspedal und stieg in den Aufzug nach oben ein. Sieben Mal verließen die Max-Reger-Städter bis zur Winterpause den Platz als Sieger, unterbrochen nur durch ein Remis gegen „Dumba“ und eine Einbuße beim Ligaprimus in Vorbach. Herausragend dabei die Defensive, mit nur 17 Gegentreffern kassierte die DJK bislang die wenigsten in der Liga. Und vorne feierte Routinier Franz-Josef Birawsky eine Wiedergeburt als Goalgetter, ein Drittel der 31 Weidener „Buden“ gehen bislang auf das Konto des 31-jährigen Angriffsführers. Die Belohnung für eine erhebliche Leistungssteigerung blieb nicht aus: Auf Rang 3 begab sich die DJK in den „Winterschlaf“und sitzt damit dem Führungsduo aus Vorbach und Erbendorf im Nacken.



Einen nicht unerheblichen Anteil an den sportlichen Erfolgen hat dabei Trainer Stefan Krebs, der seit 2018 auf der Kommandobrücke am Flutkanal steht. Und so freut sich der neu gewählte Abteilungsleiter Rico Friese, mit ihm die Weichen schon für die nächste Saison stellen zu können. „Stefan hat am Mittwochabend seine Zusage für ein weiteres Jahr gegeben, mit der Option, noch ein Jahr dranzuhängen. Für uns war die Vertragsverlängerung sehr wichtig und unser absoluter Wunsch. In Hinsicht auf den weiteren Weg unserer beiden Herrenteams mit den nachrückenden U19-Spielern, die ja schon in der in der A-Klasse beheimateten Zweiten eingesetzt werden, ist er genau der richtige Mann an der Außenlinie. Stefan macht hier hervorragende Arbeit und ist immer mit Herzblut dabei. Er hat die Mannschaft in den letzten Jahren immer weiterentwickelt, was sich auch an den guten Tabellenplätzen widerspiegelt. Nachdem wir auch Manuel Albert für ein weiteres Jahr binden konnten, macht mich das Gesamtpaket sehr glücklich“, so Friese, welcher Coach der „Zweiten" bleibt und sich dabei weiter zur Aufgabe macht, das aktuelle blutjunge Team der Reserve plus die im Sommer nachrückenden Talente schnell an die rauhe Luft des Herrenbereichs zu gewöhnen.



DJK-Trainer Stefan Krebs, von jeher kein Mann der großen Worte, sondern eher ein „Macher“, stellte sich einem kurzen Interview und hat dabei das ausgegebene Saisonziel doch ein wenig korrigiert.



Stefan, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, seid ihr zufrieden?

Stefan Krebs (47): Auf Platz 3 zur Winterpause ist mehr, als wir erwartet haben. Deshalb sind wir natürlich mehr als zufrieden mit dem bisherigen Abschneiden.



Wie sieht euer Plan für die Restrückrunde aus?

Wir werden völlig ohne Druck von Spiel zu Spiel denken und dann schauen, was am Ende rauskommt.



Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Nein, wir vertrauen weiterhin dem aktuellen Kader, der das alles ja ausgezeichnet macht.



Wann beginnt die Vorbereitung und wie wird sie in groben Zügen aussehen?

Am 15. Februar starten wir mit der Vorbereitung auf die Restrückrunde, den Abschluss und Höhepunkt bildet ein Trainingslager in Karlsbad.



Wo gibt's noch Verbesserungsbedarf im Spiel euerer Mannschaft?