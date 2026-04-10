DJK Waldram will nach fünf Gegentoren gegen Habach „stabil stehen"

Defensiv kompromislos auftreten will die DJK Waldram um Verteidiger Kilian Müller (weißes Trikot) im Heimspiel gegen den ASV Habach. – Foto: Rudi Stallein

Die 4:5-Niederlage im Derby sitzt tief. Trainer Buchner sieht erheblichen Verbesserungsbedarf in der Defensive der DJK Waldram.

Manche Niederlage hallt lange nach. Benedikt Buchner machen die fünf Gegentore, die seine Mannschaft bei der 4:5-Niederlage am Ostermontag im Derby beim SV Münsing kassierte, auch fünf Tage später noch zu schaffen. Deshalb hat der Waldramer Trainer für das Heimspiel gegen den ASV Habach an diesem Samstag (14 Uhr) vor allem einen Wunsch: „Defensiv mal wieder stabil stehen, mit dem unbedingten Willen, das eigene Tor zu verteidigen.“

Dabei sieht der landesligaerfahrene ehemalige Defensivstratege nicht nur seine Abwehrkette in der Pflicht. „Der erste Verteidiger ist für mich der Stürmer“, stellt Buchner klar, dass er in der Rückwärtsbewegung erheblichen Verbesserungsbedarf sieht. Zu zerfahren sei das zuletzt gewesen. „Das Durcheinander war zu groß, wir waren nicht kompakt in der Ordnung“, so der DJK-Coach. „Da haben wir was geradezurücken.“

Dafür kommt ein Gegner wie der ASV gerade recht. Der Tabellennachbar verleitet per se nicht dazu, ihn auf die leichte Schulter zu nehmen, wie die meist knappen Resultate bei zahlreichem Aufeinandertreffen belegen. 2:2 trennten sich die Kontrahenten im Hinspiel durch Tore von Manuel Diemb und Florian Neuschl für Habach sowie Jakob Münster, der kurz vor der Pause per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 ausglich, und DJK-Kapitän Florian Häfner, der den Ball in der dritten Minute der Nachspielzeit nach einer Ecke aus dem Rückraum zum 2:2-Endstand in den Winkel „schweißte“.

Komplett neu formierter Kader

„Das Ergebnis sollte man nicht überbewerten, es wird dieses Mal ein komplett anderes Spiel“, so Benedikt Buchner. Schon allein, weil seine Startelf aus verschiedenen Gründen wie Verletzungen, Krankheit und Urlaub im Rückspiel zu fast zwei Dritteln neuformiert werden muss. Nicht nur deshalb ist der Waldram-Trainer überzeugt: „Wir müssen uns strecken, wenn wir punkten wollen.“ Das funktioniere nur, wenn seine Mannschaft „eine Reaktion zeigt, anders auftritt und die vielen individuellen Fehler abstellt.“