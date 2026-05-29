DJK Waldram will in Peißenberg die 40-Punkte-Marke knacken

Zum letzten Mal gefordert ist die DJK Waldram um Daniel Ettenhuber (re.), der mit seinem Team noch die 40-Punkte-Marke knacken will. – Foto: Rudi Stallein

Die Kreisligafußballer der DJK Waldram treten am Samstag beim abgestiegenen TSV Peißenberg an. Die Hälfte des Kaders setzt sich aus Spielern der zweiten Mannschaft zusammen.

Ein letztes Mal aufraffen heißt es für die Kreisligafußballer der DJK Waldram. Der 4:0-Erfolg zuletzt gegen Absteiger WSV Unterammergau war ein versöhnlicher Saisonabschluss mit dem heimischen Publikum. Doch damit will es Benedikt Bucher vor dem Spiel beim TSV Peißenberg an diesem Samstag (15 Uhr) nicht bewenden lassen. „Ich will, dass wir das Spiel gewinnen, dann haben wir die 40-Punkte-Marke geknackt, das wäre noch ein schönes Ergebnis nach der Niederlagenserie zwischendurch“, macht der DJK-Coach deutlich, dass man sich noch Ziele setzen darf, auch wenn es um sonst nichts mehr geht. Das gilt auch für die Gastgeber, die mit einer 0:1-Niederlage bei der Reserve des TSV Murnau am vergangenen Wochenende nach sieben Jahren in der Kreisliga den Abstieg besiegelten.

Mit einem Sieg hätte Waldram zudem Platz sechs gesichert. Das zu Saisonbeginn angepeilte Ziel, eine Position in den Top-Fünf der Kreisliga, wäre zwar um Haaresbreite verfehlt. Aber angesichts des Saisonverlaufs liest sich das ganz gut in der Abschlusstabelle. „Dafür lohnt es sich, nochmal alles zu geben“, motiviert DJK-Trainer Buchner sein Team, das sich am letzten Spieltag je zur Hälfte aus Spielern der ersten und der zweiten Waldramer Mannschaft zusammensetzt. Wie schon in der gesamten Rückrunde ist ein Teil der Aktiven verletzt; zuletzt erwischte es Verteidiger Julian Birker, dessen im Spiel gegen Unterammergau erlittene Knieverletzung zwar kein Training zuließ, aber wohl keine längere Pause nach sich zieht. Andere Kicker sind beruflich oder aus privaten Gründen verhindert.

„Das ist eine Chance für andere, sich zu zeigen. Und die Spieler, die zuletzt aus der Zweiten nachgerückt sind, haben es richtig gut gemacht“, sieht Benedikt Buchner in den personellen Rochaden keinen Grund, warum nicht in Peißenberg ein Sieg für sein Team herausspringen sollte. Für die Gäste spricht deren Bilanz auf der Sportanlage in Peißenberg: In den vergangenen vier Partien dort feierte Waldram zwei Unentschieden und zwei Siege.