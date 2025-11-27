Glücklich mit den bisherigen Saisonverlauf (v. li.): Luca Faganello, Benedikt Bergmoser und Ersatztorwart Jannis Weidner. – Foto: Rudi Stallein

DJK Waldram überwintert nach Jahren des Abstiegskampfs auf Platz vier

Nach einer nervenaufreibenden Relegation im Vorjahr läuft es für die DJK Waldram plötzlich richtig gut. Trainer Benedikt Buchner gelingt ein perfekter Einstand.

Aus sportlicher Sicht doppelten Grund, den Jahreswechsel entspannt zu genießen, hat Benedikt Buchner. Zum einen ist dem Trainernovizen bei seiner ersten Station als Chefcoach ein perfekter Start gelungen, der wiederum nach sich zieht, dass die Kreisligafußballer der DJK Waldram lange vermisste Höhenluft schnuppern. Seit der nach 18 Spielen abgebrochenen Corona-Saison 2019/20, die für Waldram mit Tabellenplatz acht endete, war bei den einstigen Dauer-Aufstiegskandidaten das Abstiegsgespenst ein treuer Begleiter. Wie in der vorigen Saison, als erst ein Elfmeterschießen am Ende einer nervenaufreibenden Relegation gegen den TSV Otterfing den Klassenerhalt sicherte. „Wir vergessen nicht, wo wir hergekommen sind“, sagt René Stuber. Was bedeutet, dass man angesichts der jüngsten Erfolge – Waldram überwintert auf Platz vier – dennoch mit den Füßen am Boden bleibt. Der Sprecher der sportlichen Leitung erklärt: „So eine Hinrunde war nicht zu erwarten nach dem Wahnsinns-Umbruch, den wir hatten, mit einer neuen sportlichen Leitung, neuen Trainern für alle Mannschaften und einem Trainer-Greenhorn in der Kreisliga. Wir sind mit der Entwicklung natürlich sehr zufrieden.“

Auch Benedikt Buchner zieht nach den ersten 15 Pflichtspielen ein positives Zwischenfazit: „Es gab Aufs und Abs, aber das ist normal. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden.“ Das gilt sowohl für die Weiterentwicklung der Mannschaft als auch seinen Trainereinstand. „Anfangs weiß man nie, wie es läuft, weil man neu ist. Aber ich bin von der Mannschaft und dem ganzen Umfeld gut aufgenommen worden, das hat es super leicht gemacht“, freut sich der 30-Jährige. Wenn er die bisherige Saison Revue passieren lässt, überwiegen die positiven Aspekte. „Die Fortschritte im Spielaufbau, die gute Stimmung – das ist ein riesiger Pluspunkt, das wollen wir beibehalten.“ Was ihn nervt, sind die 27 Gegentore. „Das ist schon Wahnsinn, das müssen wir im nächsten Jahr unbedingt verbessern.“ Allein fünf Treffer kassierte sein Team im Auswärtsspiel beim Lenggrieser SC, jener Partie, die er am ehesten vergessen machen wollen würde. „Da waren wir überhaupt nicht bei der Sache“, so der DJK-Coach. „Alle Niederlagen sind schwer zu verdauen, aber das war wirklich kein Sahnetag von uns.“ Besonders auf das Gemüt schlugen in der Hinrunde drei schwere Verletzungen: Innenverteidiger Abdel Kabbaj zog sich schon am zweiten Spieltag einen Syndesmosebandriss zu; Christian Knobloch musste im Heimspiel gegen die SG Aying/Helfendorf, nachdem er den 2:1-Siegtreffer erzielt hatte, mit einem Kreuzbandriss ausgewechselt werden. Zuletzt erlitt Luca Faganello beim Torschuss einen Bruch der rechten Kniescheibe – alle drei Verletzungen waren ohne Gegnereinwirkung passiert. „Drei solche Verletzungen in einer Halbserie, das ist schon ein GAU“, sagt Buchner.