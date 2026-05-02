DJK Waldram steckt nach fünf Niederlagen in der Krise

Johannes Bahnmüller ist einer der Leistungsträger, die der DJK in Aying fehlen. – Foto: Rudi Stallein

Wer bei Wiederaufnahme des Kreisliga-Spielbetriebs nach der Winterpause geglaubt hatte, die Waldramer Fußballer würde womöglich nach vielen Jahren des Darbens im Tabellenkeller dieses Mal ein Wörtchen um die Vergabe der Aufstiegsplätze mitreden können, sieht sich längst eines Besseren belehrt. Den Höhenflug in der Hinrunde, der die DJK bis auf Platz drei der Tabelle hievte, hat inzwischen ein bedenklicher Abwärtsstrudel mit fünf Niederlagen in Serie abgelöst.

Folglich gibt es über die Zielsetzung für die Partie am Sonntag bei der SG Aying/Helfendorf (14 Uhr, in Großhelfendorf) keine zwei Meinungen. „Wir wollen dort drei Punkte mitnehmen“, betont Trainer Benedikt Buchner und ergänzt vielsagend: „Egal, wer auf dem Platz steht.“ Denn eine durch Verletzungen, berufsbedingte Ausfälle und sonstige Verhinderungen stetig wechselnde Belegschaft ist zu einem nicht unerheblichen Teil mit die Ursache für die Null-Punkte-Bilanz der vergangenen Wochen. „Für Einsatz gibt es eine Zehn von Zehn“, bekräftigt der DJK-Coach, dass es an der Einsatzbereitschaft seiner Aktiven vor allem auch bei der jüngsten 2:4-Niederlage in Wildsteig nichts zu kritteln gab. Aber ständige und teils erhebliche Veränderungen von Kader und Startelf tragen nicht zur Stabilisierung bei.