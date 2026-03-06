DJK Waldram siegt in flottem Testspiel – beide Trainer ziehen positive Bilanz

DJK-Doppeltorschütze: Jakob Münster (hier gegen Lukas Steer) traf zweimal gegen den ASC. – Foto: RST

Nach einem flotten Testspiel zeigten sich Gewinner wie Verlierer zufrieden. „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Vor allem in den ersten 30 Minuten waren wir giftig, haben viele Ballgewinne gegen einen starken Gegner gehabt“, freute sich Tasso Lasidis, dessen ASC Geretsried im letzten Vorbereitungsspiel gegen Kreisligist DJK Waldram mit 0:2 unterlag. „Ich bin ganz zufrieden“, zeigte sich auch Gästecoach Benedikt Buchner angetan vom Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben viel probiert, teilweise richtig schöne Kombinationen gehabt, das hat gepasst“, so der DJK-Trainer, der allerdings bemängelte: „Beim Torabschluss waren wir nicht ganz auf der Höhe.“

Vor allem in der Anfangsphase hatte sein Team einige Top-Gelegenheiten ausgelassen. Luca Hensel scheiterte aus halblinker Position gleich zwei Mal mit Alleingängen am stark reagierenden ASC-Schlussmann Phil Malzacher, und als der bei Hensels dritten Versuch, diesmal aus zentraler Position, geschlagen war, stand der Pfosten einem Waldramer Erfolg im Weg. So dauerte es bis zur 39. Minute, ehe Jakob Münster die Gäste nach Zuspiel von Paul Schlott mit 1:0 in Führung brachte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Münster auf 2:0, als er einen von Schloss getretenen Eckball am hinteren Pfosten mit dem Kopf über die Linie drückte. Eine höhere Niederlage verhinderte im zweiten Spielabschnitt Keeper Malzacher, der Jakob Bahnmüller ebenso einen Torerfolg verwehrte wie in der Folge ein weiteres Mal Luca Hensel und Josip Gospocic.