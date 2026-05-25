DJK Waldram schießt Unterammergau mit 4:0 ab: „Das war ein richtiger Sommerkick“

Streckenweise schwer getan hat sich die DJK Waldram, bis der 4:0-Sieg gegen Unterammergau feststand. In dieser Szene kommt Jakob Bahnmüller (Mitte) an den Ball, umklammert von Tobias Speer, bedrängt von Unterammergaus Torhüter Dustin Vogt Und beobachtet von Waldrams Abdel Kabbaj (li.). – Foto: Rudi Stallein

Die DJK Waldram gewinnt ihr letztes Heimspiel gegen den Absteiger aus Unterammergau deutlich. Torhüter Dustin Vogt musste mehrfach hinter sich greifen.

Die Analyse nach 90 Minuten fiel kurz und schonungslos aus. „Es ging für beide Mannschaften um nichts mehr, und genauso war der Kick“, fasst DJK-Trainer Benedikt Buchner die Partie zusammen. Jedenfalls hatte sein Team im letzten Heimspiel dem Publikum einen Sieg mit vier Toren geschenkt, und das ohne Gegentor – was in der ablaufenden Spielzeit auch nicht häufig vorgekommen ist.

Ergebnis hätte höher ausfallen müssen

Gemessen an Spielanteilen und Torgelegenheiten hätte das Ergebnis allerdings noch weitaus deutlicher ausfallen können, vielleicht müssen, was die Unzufriedenheit des Trainers ein Stück weit erklärt. Seine Mannschaft bestimmte von Beginn an die Partie und war nach zwölf Minuten in Führung gegangen: Benedikt Bergmoser, nach langer Verletzungspause erstmals wieder in der Startelf, umkurvte nach exaktem Zuspiel Torhüter Dustin Vogt und schob zum 1:0 ein. Die Gäste verbuchten ihre einzige nennenswerte Torgelegenheit in der 18. Minute mit einem Schuss aus dem Rückraum, den DJK-Torhüter Florian Schubert zur Ecke abwehrte.

Schlott trifft zum 2:0

Auf der Gegenseite stand Keeper Vogt in der Folgezeit häufiger im Mittelpunkt: In der 30. Minute stand er goldrichtig beim Schuss von Johannes Bahnmüller. Zwei Minuten später traf Jakob Münster aus der Drehung nur den WSV-Schlussmann, der wenig später eine Rakete von Paul Schlott stark zur Ecke abwehrte, ebenso wie den daraus resultierenden Flachschuss ins rechte untere Toreck. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte Vogt erneut das Nachsehen: Auf Vorarbeit von Luca Hensel markierte Schlott den 2:0-Pausenstand.

Müde zweite Halbzeit

Im zweiten Durchgang verflachte die Partie, abgesehen von drei Lichtblicken: In der 65. Minute servierte Hensel nach starkem Antritt über rechts eine Hereingabe perfekt auf Johannes Bahnmüller, der im Zentrum zum 3:0 einschob. Wenig später scheiterte Innenverteidiger Abdel Kabbaj mit einem Kopfball an die Latte. Sechs Minuten vor Schluss sorgte der eingewechselte Francis Booth mit einem herzhaften Schuss für einen standesgemäßen 4:0-Endstand. Fazit Benedikt Buchner nach (wetterbedingt) schweißtreibenden 90 Minuten: „Das war ein richtiger Sommerkick.“