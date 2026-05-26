DJK Waldram schießt Unterammergau ab: „Das war ein richtiger Sommerkick“ Kreisliga von Rudi Stallein · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Streckenweise schwer getan hat sich die DJK Waldram, bis der 4:0-Sieg gegen Unterammergau feststand. In dieser Szene kommt Jakob Bahnmüller (Mitte) an den Ball, umklammert von Tobias Speer, bedrängt von Unterammergaus Torhüter Dustin Vogt Und beobachtet von Waldrams Abdel Kabbaj (li.). – Foto: Rudi Stallein

Die DJK Waldram gewinnt ihr letztes Heimspiel gegen den Absteiger aus Unterammergau deutlich. Torhüter Dustin Vogt musste mehrfach hinter sich greifen.

Die Analyse nach 90 Minuten fiel kurz und schonungslos aus. „Es ging für beide Mannschaften um nichts mehr, und genauso war der Kick“, fasst DJK-Trainer Benedikt Buchner die Partie zusammen. Jedenfalls hatte sein Team im letzten Heimspiel dem Publikum einen Sieg mit vier Toren geschenkt, und das ohne Gegentor – was in der ablaufenden Spielzeit auch nicht häufig vorgekommen ist. Ergebnis hätte höher ausfallen müssen Gemessen an Spielanteilen und Torgelegenheiten hätte das Ergebnis allerdings noch weitaus deutlicher ausfallen können, vielleicht müssen, was die Unzufriedenheit des Trainers ein Stück weit erklärt. Seine Mannschaft bestimmte von Beginn an die Partie und war nach zwölf Minuten in Führung gegangen: Benedikt Bergmoser, nach langer Verletzungspause erstmals wieder in der Startelf, umkurvte nach exaktem Zuspiel Torhüter Dustin Vogt und schob zum 1:0 ein.