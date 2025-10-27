DJK Waldram fehlt der Zug zum Tor: „Daran haben wir zu knabbern“

Der TSV Peißenberg entführt zum vierten Mal in Folge drei Punkte aus Waldram. „Das Ergebnis ist unglücklich“, stellte Benedikt Buchner nach der 0:1-Niederlage fest, hatte aber sehr schnell die Ursache für die erste Heimpleite der Waldramer Fußballer in der laufenden Saison ausgemacht. „Tore musst du schießen, das gehört beim Fußball dazu“, erklärte der DJK-Coach. „Aber wir hätten heute noch Stunden weiterspielen können und kein Tore erzielt“, brachte er die Harmlosigkeit seiner Truppe auf den Punkt.

Die größte Gelegenheit im ersten Durchgang bot sich nach einer guten halben Stunde Jakob Münster, der allein vor dem Tor die Riesenchance zur Führung vergab. Einen weiteren Torschuss verzeichnete wenig später Benedikt Bergmoser, der das Ziel jedoch verfehlte. „Bis zur Pause konnten wir mit dem Spiel sehr zufrieden sein. Der Ball ist gut gelaufen, aber wir hatten keinen Zug zum Tor“, analysierte Buchner.

Das setzte sich im zweiten Durchgang leider fort. Bis 20 Meter vor dem Tor war das Spiel seiner Elf ganz ansehnlich. „Aber dann haben wir es nicht geschafft, die richtige Entscheidung zu treffen – nicht abgeschlossen, wo wir hätten schießen sollen, geschossen, wo ein Pass angebracht gewesen wäre.“

So kam es, wie so oft in einer solchen Konstellation: Ein Einwurf von Peißenberg ins Zentrum vor den Waldramer Strafraum, ein Steckball durch die Abwehr und Lukas Hartmann markiert das 1:0 aus Sicht der Gäste, die es bis dahin ebenfalls zu keiner zwingenden Torchance gebracht hatten. „Vom Spielaufbau war es gut, aber der Zug zum Tor war katastrophal“, so das Fazit von Buchner. „Daran haben wir zu knabbern.“