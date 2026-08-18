DJK Waldram empfängt SV Münsing: „Alles angerichtet für tollen Fußballabend“

Hart umkämpft war die letzte Heimspiel der DJK Waldram um Benedikt Bergmoser (2. v. li.) gegen Sebastian Schönachers (li.) SV Münsing. Am Ende trennten sich die Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. – Foto: Rudi Stallein

Die DJK Waldram trifft am Mittwochabend im Derby auf den SV Münsing. Der letzte Heimsieg der Waldramer liegt seit dem 29. Oktober 2022 zurück.

Derbyfieber am Mittwochabend: Die Kreisliga hat gerade erst begonnen, da bescheren die Terminplaner den hiesigen Fußballfans bereits einen ersten Knüller. Als solchen darf man das Derby zwischen der DJK Waldram und dem SV Münsing (Mittwoch, 18.30 Uhr) guten Gewissens bezeichnen. In den vergangenen Jahren war das Aufeinandertreffen dieser beiden Teams jedenfalls immer eine spannende, oft nervenaufreibende Angelegenheit. Das dürfte dieses Mal nicht anders sein – wenngleich die Gefühlslagen bei den Kontrahenten nach dem ersten Spieltag sehr unterschiedlich sind.

„Das Spiel kommt genau zur richtigen Zeit“

„Wir freuen uns total drauf“, sagt Waldrams Trainer Benedikt Buchner. „Das Spiel kommt genau zur richtigen Zeit.“ Für die Gastgeber bietet das Match die Möglichkeit, den Frust eines minimal verpatzten Saisonstarts zu revidieren. „Wir waren einfach nicht kaltschnäuzig genug, unsauber bei vielen Pässen im Angriff – so haben wir verpasst, das Spiel frühzeitig zu entscheiden“, ärgert sich der DJK-Coach nachhaltig über das 1:1-Unentschieden gegen den SC Weßling am vergangenen Samstag. „Deshalb ist es gut, vier Tage später wieder spielen zu können und den Rest vergessen zu machen.“

Gäste reisen mit breiter Brust an

Während die Hausherren mutmaßlich mit einer Portion Rest-Ärger antreten, kommen die Gäste nach dem 4:1-Auftaktsieg bei Bezirksligaabsteiger SV Polling mit breiter Brust vom Starnberger See herüber. „Ich bin zufrieden mit dem Start, aber das Spiel sollten wir nicht überbewerten“, stellt Simon Gebhart klar. Einerseits, weil der Gegner wohl nicht in der besten Besetzung habe auflaufen können (Stichwort Urlaubszeit), zum anderen, weil dessen Spielanlage mit vorwiegend langen Bällen sein Team nicht vor viele Fragen gestellt habe. „Aber: Vier Tore musst Du erst mal schießen gegen einen tiefstehenden Block“, so der neue Münsinger Cheftrainer.

„Spiel auf Augenhöhe, intensiv, aber nicht hitzig“

Beim Derby in Waldram erwarte er ein „Spiel auf Augenhöhe, intensiv, aber nicht hitzig“, so Gebhart. „Waldram hat sich in der vergangenen Saison gut stabilisiert, hat einen guten Plan.“ Beim Zuschauen am Samstag gegen Weßling habe er zudem „eine brutale Intensität und Leidenschaft, gepaart mit viel individueller Qualität“ gesehen. Mit Komplimenten spart auch der Gegner nicht. „Münsing ist extrem spielstark und zweikampfstark, die wollen immer dominant rüberkommen“, hat Benedikt Buchner in Erinnerung. „Und sie sind vorne eiskalt. Das haben wir letzte Saison leidvoll erfahren müssen.“ Damals, vor fast genau einem Jahr, hatte man sich in Waldram 2:2 getrennt: Nach Waldramer 1:0-Pausenführung (Torschütze Jakob Bahnmüller), hatten Julian Hauptmann und Hans Zachenbacher die Partie in eine 2:1-Führung für Münsing gedreht, ehe Jonathan Bahnmüller spät noch der Ausgleich gelang. „Sie haben ein paar Spieler, die mit einer Einzelaktion sehr wirkungsvoll sein können – aber wir sind dafür gewappnet“, so DJK-Trainer Buchner.

Letzter Waldramer Sieg liegt lange zurück

Ein Heimsieg wäre in doppelter Hinsicht Balsam fürs Waldramer Gemüt. Weil dann der Saisonstart als gelungen angesehen werden dürfte, und weil der letzte Sieg daheim schon geraume Zeit zurückliegt. Am 29. Oktober 2022 behielt Waldram mit 2:1 die Oberhand, von den folgenden vier Partien auf der heimischen Schulsportanlage endeten zwei Unentschieden, zwei Spiele gingen verloren. Einig sind sich beide Trainer in der Erwartung eines schönen Spiels. „Schade, dass das Derby unter der Woche stattfindet, am Wochenende kämen wahrscheinlich mehr Zuschauer – aber die Rahmenbedingungen sind top, der Rasen ist ein Traum“, schwärmt Simon Gebhart. „Es ist alles angerichtet für einen tollen Fußballabend – was draus wird, liegt jetzt an uns, an Waldram und Münsing.“