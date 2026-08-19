DJK Waldram blockt jeden Schuss: 1:0-Sieg gegen SV Münsing

19.08.2026, DJK Waldram - SV Münsing, JONATHAN BAHNMÜLLER, MICHAEL GEIGER, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Die DJK Waldram gewinnt das Derby gegen den SV Münsing-Ammerland mit 1:0. In der zweiten Halbzeit blocken die Waldramer jeden Angriff der drückend überlegenen Gäste.

Eine bemerkenswerte kämpferische Leistung war der Schlüssel zum Sieg: Eine Halbzeit lang stand die DJK Waldram im Derby gegen den SV Münsing förmlich mit dem Rücken zur Wand – und gewann am Ende knapp mit 1:0. Es ist bezeichnend, dass dabei selbst der im zweiten Durchgang drückend überlegene Gegner nicht von Glück sprach. Münsings Sebastian Uhle brachte es auf den Punkt, als er beim Verlassen des Platzes im Gespräch mit seinem Mitspieler Michael Geiger resigniert feststellte: „Jeder unserer Schüsse wurde geblockt.“ Die Gäste vom Starnberger See konnten abfeuern, was und wie sie wollten – immer brachte ein Waldramer Spieler irgendein Körperteil noch an den Ball.

Von Beginn an entwickelte sich auf der Waldramer Schulsportanlage ein intensives Spiel. Zunächst mit Vorteilen für die Gastgeber, die gemessen an Spielanteilen in der 19. Minute verdient in Führung gegangen waren: Kilian Müller setzte sich auf der linken Angriffsseite gegen Münsings Lennart Frank durch. Seinen Querpass ins Zentrum leitete Benedikt Bergmoser weiter zu Jonathan Bahnmüller, der den Ball an der Strafraumgrenze mit dem Rücken zum Tor annahm und aus der Drehung SV-Torhüter Korbinian Geisenhofer mit einem platzierten Schuss keine Abwehrchance ließ. Auf der Gegenseite verhinderte DJK-Schlussmann Florian Schubert kurz vor der Pause den Ausgleich, indem er einen noch leicht abgefälschten Distanzschuss von Michael Geiger an den Pfosten lenkte. Viel mehr Torchancen gab es nicht im ersten Durchgang. „Das Ergebnis zur Pause war okay, da hatten wir noch keinen Punkt verdient“, räumt SV-Trainer Simon Gebhart nach Spielschluss ein.

Weitere 45 Minuten später fiel sein Fazit anders aus. Nach dem Seitenwechsel schnürte Münsing die Gastgeber regelrecht in deren Hälfte ein. Ohne allerdings einen einzigen gefährlichen Schuss aufs Tor zu bringen. „Sie haben super gekämpft, wir wollten den Sieg unbedingt verteidigen, das war herausragend“, stellt DJK-Trainer Benedikt Buchner fest. Dessen Team inklusive des Waldramer Anhangs feierte jeden gewonnenen Zweikampf frenetisch. „Sie haben eine Top-Intensität gegen den Ball“, zollt SV-Trainer Gebhart dem Sieger Lob. „Mir war bewusst, dass es für uns ekelhaft wird.“