DJK Vilzing verpasst Sieg in letzter Sekunde

5. Spieltag der Regionalliga Bayern: Vor 250 Zuschauern im traditionsreichen Rosenaustadion traf die U23 des FC Augsburg auf die DJK Vilzing. Die Fuggerstädter hatten unter Neu-Coach Markus Feulner alle vier bisherigen Spiele verloren und standen mit null Punkten als Tabellenvorletzter da. Die Oberpfälzer wiederum wollten nach der knappen 1:2-Niederlage beim SV Wacker Burghausen endlich wieder Zählbares mitnehmen. Zwar erst mit drei Punkten ausgestattet, hatte die DJK allerdings bereits drei Titelkandidaten im Programm und damit ein schweres Auftaktlos.

Die Anfangsphase war zerfahren, beide Mannschaften leisteten sich viele Ungenauigkeiten. In der 16. Minute nutzte Augsburg dann die erste klare Gelegenheit: Aiman Dardari verwertete eine Flanke von rechts eiskalt zum 1:0. Doch die Freude währte nicht lange – nur drei Minuten später setzte Alexis Alban Fambo aus 20 Metern zum Distanzhammer an und glich sehenswert zum 1:1 aus.

Chancen waren nun häufiger zu sehen: Simon Sedlaczek scheiterte für Vilzing aus kurzer Distanz, während auf der Gegenseite Aiman Dardari gleich zwei Mal in höchster Not geblockt wurde. Bis zur Pause blieb es bei diesem leistungsgerechten Remis.



Im Verlauf wurde es hitziger: Gelbe Karten auf beiden Seiten, dazu ein Platzverweis für Vilzings Josef Gottmeier (88., Gelb-Rot) brachten zusätzliche Brisanz. Augsburg drängte in der Schlussphase auf den Lucky Punch, doch auch die DJK setzte Akzente. In der 95. Minute hatte Benedikt Fischer den Sieg auf dem Fuß – sein Freistoß küsste allerdings nur die Latte. Kurz darauf war Schluss.



Matthias Graf (Co-Trainer DJK Vilzing) nach dem Spiel: "Es war heute das erwartete Spiel mit vielen intensiven Zweikämpfen. Mit ein wenig Spielglück gehen wir mit dem Lattenschuss in der letzten Aktion als Sieger vom Platz. Über die gesamte Spieldauer ist es aber ein gerechtes Endergebnis. Wir haben gut verteidigt, haben wenig Torchancen zugelassen. Offensiv fehlte uns aber heute ein wenig die Durchschlagskraft."



