DJK Vilzing verabschiedet sich in Winterpause Keine große Überraschung: Vilzings letztes Regionalliga-Spiel des Jahres gegen die Fürther U 23 kann nicht ausgetragen werden

Es hat sich angedeutet, was die DJK Vilzing am Freitagmittag in einer Pressemitteilung bestätigte. Die Regionalligapartie der DJK Vilzing gegen die SpVgg Greuther Fürth II wurde abgesagt.

Schon vor 14 Tagen ließ der Rasen im Manfred-Zollner-Stadion keine Austragung der Partie gegen den SV Wacker Burghausen zu. Inzwischen hat sich an der Wettersituation nur noch wenig geändert, immer wieder hat es geregnet. Hinzu kam am Freitagvormittag auch noch Schneefall im Landkreis Cham, so dass eine Austragung unmöglich wurde. So geht die DJK Vilzing nach 22 Spielen mit 29 Punkten in die Winterpause. Damit hat man, obwohl man mindestens ein Spiel weniger absolviert hat, als die Konkurrenz ein Etappenziel auf dem Weg zum Klassenerhalt geschafft – man überwintert auf einem Nichtabstiegsplatz. Das erste Pflichtspiel 2023 ist für die DJK am 25. Februar beim TSV Aubstadt angesetzt.