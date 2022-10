DJK Vilzing: Unter Wert geschlagen Individuelle Fehler kosten der DJK wieder mal die Punkte. Dennoch war es ein Schritt raus aus der Krise.

Denn die DJK spielte eine sehr gute erste Halbzeit. Duch einen Stellungsfehler, war es der 17-jährige Juniorennationalspieler Maurice Krattenmacher, der sich durch die DJK Abwehr durchtankte und frei vor Weber auftauchte und dem Keeper keine Abwehrmöglichkeit ließ. In der Folge ließ Unterhaching den Ball laufen, doch immer wieder konnte sich auch die DJK in Szene setzen. „Wir haben auf jeden Fall sehr mutig gespielt“, so Eibl. Das wurde schließlich belohnt, als nach einem Pass in die Schnittstelle Niedermayer freie Schussbahn hatte, ein Unterhachinger Spieler versuchte noch zu klären, rutschte in den Ball, sodass die Kugel zu einer Bogenlampe mutierte und im SpVgg Tor einschlug. „Das war verdient, das 1:1 zur Pause, weil wir auf Augenhöhe agiert haben.“ Im zweiten Durchgang war klar, dass Unterhaching mehr investieren würde, denn einen Punktverlust gegen das Kellerkind wollten sich die Oberbayern keinesfalls erlauben. Hinzu kam nun, dass die DJK immer wieder Unkonzentriertheiten in ihrem Spiel hatte. „Wir haben einfach viel zu viele Standardsituationen gegen uns zugelassen“, so Eibl. So konnte man sich auch nicht mehr richtig aus der Umklammerung befreien.

Vilzings Trainer „Bebbo“ Eibl sagte angesprochen auf die Partie: „Wir müssen es jetzt endlich schaffen, die individuellen Fehler abzustellen.“ Doch am Ende war er nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Truppe, die mutig nach vorne gespielt hat, sich Chancen herausgespielt hat und bis zur 86. Minute nur mit 2:3 in Rückstand lag. Doch das es am Ende für keine Punkte gereicht hat, hat ist für den Trainer bitter. „Wir sind am Ende schon unter Wert geschlagen worden“, fasste er zusammen.

Allerdings resultierte das 2:1 durch Goalgetter Patrick Hobsch in der 60. Minute wieder durch einen Vilzinger Abwehrschnitzer. Denn im Spielaufbau verlor man unnötig den Ball, der treffsichere Hachinger ließ sich diese Chance nicht entgehen und netzte ein. Nur wenige Augenblicke später, hatte Vilzing die Chance zum erneuten Ausgleich, doch diese konnte man nicht nutzen. Das 3:1 in der 68. Minute durch Krattenmacher schien die Vorentscheidung zu sein. Dieser Treffer, das sah auch Eibl so, konnte man kaum verteidigen, denn mit einem platzierten Schuss erhöhte der 17-jährige mit seinem zweiten Treffer. Doch das die DJK, auch wenn das Ergebnis nicht darauf hindeutet, wieder etwas im Aufwärtstrend ist, zeigte die Aktion zum 3:2 in der 83. Minute, als Jünger ein Zuspiel von der Außenbahn zum 3:2 verwertete. Unterhaching wankte nun etwas, fiel aber nicht, weil die Vilzinger im eigenen Strafraum zu ungestüm zu Werke gingen, so gab es Elfmeter für Unterhaching, den Fetsch verschoss, denn Weber konnte parieren, doch die DJK‘ler schliefen, so setzte Schmid nach und drückte das Leder zum 4:2 über die Linie.

Eibl war dadurch bedient: „Komplett unnötig, schon allein der Elfmeter, der Spieler läuft nach Außen weg und wir holen ihn von den Beinen, dann der Elfer, wo wir komplett pennen.“ Doch der Trainer sollte noch etwas sehen, was er dann als I-Tüpfelchen bezeichnete, als man sich bei einer eigenen Standardsituation am Unterhachinger Strafraum auskontern ließ, sodass Hausmann noch zum 5:2 erhöhte (89.). So sagte Eibl in seinem Fazit: „Es war eigentlich ein gutes Spiel von uns, aber wir müssen jetzt einfach diese individuellen Fehler abstellen. Die haben uns gegen Aschaffenburg schon die Punkte gekostet und heute auch zur Niederlage beigetragen.“