DJK Vilzing und TB 03 Roding bündeln die Kräfte Eine gemeinsame U13 im ersten Schritt: Der Regionalligist und der Bezirksligist forcieren die Zusammenarbeit im Nachwuchssektor von Florian Würthele · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Die Verantwortlichen der DJK Vilzing (weißes bzw. schwarzes Oberteil) und des TB 03 Roding (rotes Oberteil) machen in der Nachwuchsarbeit ab sofort gemeinsame Sache. – Foto: DJK Vilzing

Regionalligist DJK Vilzing und Bezirksligist TB 03 Roding werden künftig in der Nachwuchsförderung enger zusammenarbeiten. Darauf haben sich die Funktionäre beider Vereine in diesen Tagen verständigt. In einer Presseaussendung vom Montag gibt die DJK erste Einblicke, wie die künftige Zusammenarbeit aussehen soll und was als erste Schritte angedacht ist.

„Wir waren schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem weiteren strategischen Partner im Nachwuchsbereich. Dort wollen wir uns einfach breiter aufstellen. Als Dorfverein ohne NLZ und mit recht kleinem Einzugsgebiet ist es mittlerweile längst so, dass man nur mit starken Partnern gemeinschaftlich erfolgreich sein kann. Deshalb freut es uns sehr, dass wir neben dem 1. FC Zandt nun mit dem TB 03 Roding einen weiteren Partner im Nachwuchsbereich haben“, gibt Vilzings Fußball-Abteilungsleiter Roland Dachauer zu Protokoll.



Maßgeblich initiiert haben die Zusammenarbeit Rodings Sportlicher Leiter Christian Fleischmann und Vilzings Sportlicher Nachwuchsleiter Arpad Raki. Die beiden Funktionäre sehen in der künftigen Verzahnung im Großfeld-Nachwuchspielbetrieb einen großen Mehrwert für beide Vereine. „Im ersten Schritt werden wir in diesem Sommer mit der U13 starten. Im Zuge dessen wird auch das ein oder andere Training oder vielleicht sogar Spiel in Roding stattfinden. Den weiteren konkreten Ausbau der künftigen Kooperation werden wir in den kommenden Monaten final abstimmen“, gibt Arpad Raki Einblicke in die ersten Schritte der Zusammenarbeit. „Die Zusammenarbeit konzentriert sich in der Saison 2026/27 vorerst auf die U13 und soll danach auch für weitere Mannschaften ausgebaut werden. Wenn es aber schon jetzt in diesem Sommer interessierte U15- oder U17-Spieler aus dem Rodinger Einzugsgebiet gibt, die in der Vergangenheit vielleicht pausieren oder wechseln mussten, weil es in Roding keine Mannschaft mehr gab, können sich diese natürlich auch jetzt schon melden. Wir können ihnen nun wieder gemeinschaftlich eine gute Perspektive anbieten“, freut sich Raki.





Auch Christian Fleischmann, Teil der sportlichen Leitung beim Landesliga-Absteiger aus Roding, blickt mit Vorfreude auf die Zusammenarbeit: „Arpad Raki und ich kennen und schätzen uns bereits seit vielen Jahren. Auch die Beziehungen zwischen den Vereinen aus Vilzing und Roding war stets von gegenseitigem Respekt und einem guten Miteinander geprägt. Als die Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit im Jugendbereich konkreter wurden, herrschte auch in unserer Jugendabteilung schnell Einigkeit darüber, dass dies der richtige Schritt für die Zukunft ist. Bedanken möchte ich mich hier auch bei Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer und dem neuen DJK-Vorstand Harry Loy für die tollen Gespräche.“



Des Weiteren erläutert Fleischmann: „Mit dieser Kooperation können wir talentierten Nachwuchsspielern aus dem Einzugsgebiet Roding ab der U13 die Möglichkeit bieten, sich auf Großfeld-Niveau optimal weiterzuentwicklen und an den höherklassigen Fußball herangeführt zu werden. Die Rahmenbedingungen sind durch qualifizierte und lizenzierte Trainer sowie die hervorragende Infrastruktur mit mehreren Rasenplätzen und einem Kunstrasenplatz nahezu ideal. Dabei steht nicht nur die Förderung des leistungsorientierten Fußballs im Fokus. Ebenso ist es uns wichtig, den Breitensport nachhaltig zu stärken und allen Kindern und Jugendlichen attraktive Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Der Grundstein für eine erfolgreiche Partnerschaft ist gelegt und wir freuen uns auf eine zukünftige Zusammenarbeit mit Vilzing und Zandt, sowie auf die gemeinsamen Projekte und Erfolge im Nachwuchsbereich.“