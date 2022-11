DJK Vilzing: Stowassers Hattrick reicht – 3:2 Vor 666 Zuschauern erkämpft sich die DJK Vilzing einen 3:2 (3:0)-Heimsieg gegen den FC Augsburg II.

In der neunten Minute gingen die Hausherren in Front, als sich Trettenbach in der eigenen Hälfte die Kugel erkämpfte, damit schickte er auf der Außenbahn Müller, der in Richtung Tor zog und mit einem genauen Zuspiel an den zweiten Pfosten Stowasser fand, der das Leder zur Führung über die Linie drückte. Vilzing blieb das bessere Team, gerade dadurch, dass man Augsburg schon am eigenen Strafraum anlief, produzierte der Bundesliganachwuchs zahlreiche Abspielfehler. In der 19. Minute gab es die erste Torannäherung des FC, als Wegmann im Rücken der DJK Abwehr Hofgärtner fand, der aber deutlich verzog. In der 20. Minute hätte sich Vilzing beinahe ein „Ei“ selbst ins Nest gelegt, als Max Putz ein Platzfehler zum Verhängnis wurde und er nach einem Rückpass über den Ball schlug, doch er reagierte ganz schnell, lief hinterher und bereinigte die Situation selbst. In der 22. Minute legte Stowasser das 2:0 nach, als er an der Strafraumkante den Ball bekam, er fackelte dabei nicht lange, zog direkt ab und versenkte die Kugel im Augsburger Tor. In der 26. Minute zwang Niedermayer Augsburgs Keeper Leneis nach einem Freistoß zu einer Parade. Vilzing blieb das klar bessere Team und nachdem man die Schwaben weiter sehr früh anlief brauchte der FC viele Stationen, bis man sich aus der eigenen Hälfte herausarbeiten konnte.

Und die Partie vor den 666 Zuschauern war keinesfalls etwas für schwache Nerven. Und am Ende durfte sich auch Trainer Josef Eibl auf die Schultern klopfen lassen, denn sein Schachzug in der Aufstellung ging vollends auf. Anstatt von Tobias Kordick spielte diesmal Tommy Stowasser im Sturmzentrum und Andy Jünger rutschte auf die Kordick-Position. Damit hatten die Augsburger, die damit wohl nicht rechneten, gerade in der Anfangsphase ihre Liebe Mühe und Not. Beide Seiten legten einen flotten Beginn hin, wo es hier bereits flott hin und her ging.

In der 35. Minute fast aus dem Nichts der Anschlusstreffer, doch Putz fischte den Distanzschuss noch aus dem Winkel, doch die DJK konnte die Situation nicht ganz bereinigen, so fiel den Augsburgern die Kugel noch einmal vor die Füße, allerdings ging diesmal der Abschluss an die Latte. Die Situation blieb gefährlich, denn die Kugel fiel den Augsburgern erneut vor die Füße, doch schlussendlich bereinigte Putz die Situation kompromisslos zu einer erneuten Ecke. In der 38. Minute wurde Christian Kufner im Strafraum von den Beinen geholt, den fälligen Elfmeter verwandelte schließlich Thomas Stowasser sicher zum 3:0. Dass es mit einem 3:0 in die Pause ging, dass hatte die DJK Max Putz dann zu verdanken, denn in der 45. Minute holte Pirner seinen Gegenspieler im Strafraum etwas ungestüm von den Beinen, Ivanovic trat an, doch der DJK Schlussmann ahnte die Ecke und parierte den Elfmeter. In der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer einen Sturmlauf des Bundesliganachwuchses der seinesgleichen suchte. Die DJK stand dabei unter Dauerdruck, auch weil die Kräfte mit jeder Minute mehr schwanden und man die Gäste nicht mehr so früh anlaufen konnte. So rollte förmlich Minute um Minute Angriff auf das DJK-Tor zu.

Bis zur 61. Minute hielt die DJK den Druck stand, dann war es Müller, der nach einer unglücklichen Aktion von Max Putz die Kugel zum 3:1 über die Linie beförderte. Augsburg witterte nun seine Chance und schaffte in der 73. Minute, durch Keereerom, der nach einem Flankenball völlig freistehend per Kopf einnetzen konnte das 3:2. Vilzing geriet nun, wie nicht anders zu erwarten in massive Bedrängnis. So hätte in der 76. Minute Taseski, das 3:3 machen können, als er nach einer erneuten Flanke im Fünfmeterraum völlig freistehend zum Kopfball kam, das Leder aber neben das Tor setzte. In der 87. Minute hätte dann eigentlich das 3:3 fallen müssen. Die DJK lief nach einem eigenen Freistoß in der FCA-Hälfte in einen Konter, sodass Müller frei vor Putz auftauchte, dieser baute sich vor ihm auf und konnte so den Schuss gerade noch blocken, allerdings rollte der Ball unter ihm hindurch und kullerte in Richtung DJK Tor, wo Wolf noch heranrauschte und die Kugel von der Linie kratzte und ins Aus beförderte. In der fünfminütigen Nachspielzeit war es Brunner und Müller, die noch eine Kontermöglichkeit zur endgültigen Entscheidung vergaben.