DJK Vilzing: Punkten beim Schlusslicht Die DJK will ihre gute Form ausbauen und auch beim Schlusslicht nicht mit leeren Händen heimfahren

Nach zwei Heimspielen in Folge geht die DJK Vilzing an diesem Samstag (Anstoß 14 Uhr) wieder auf Reisen. Die Eibl-Elf ist beim Schlusslicht SV Heimstetten zu Gast.

Dabei will die DJK gar nicht so sehr auf die Tabellenposition des Gegners blicken. Vielmehr legt man den Fokus auf sich selbst. Denn aus den letzten drei Spielen holte die DJK Vilzing sieben Punkte. Damit hat man es geschafft, sich einen fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz herauszuarbeiten. Zwischen dem Releganten aus Illertissen und der DJK liegen sechs Teams, was verdeutlicht, wie eng in dieser alles zusammen ist. Am Samstag in der Partie gegen den SV Heimstetten liegt der Druck sicherlich ganz klar bei den Hausherren, die mit 14 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz liegen. Das rettende Ufer ist für die Oberbayern bereits zehn Punkte entfernt.

Allerdings wird die Partie eine ganz schwere werden für die Deutsche Jugendkraft. Mit 31 geschossenen Toren verfügt der SV Heimstetten nicht über die schlechteste Offensive. So hat man genauso viele Treffer wie die DJK Vilzing erzählt. Allerdings drückt die Hausherren der Schuh massiv in der Defensive, wo man sich schon 50 Gegentore fing. Dies bedeutet die schlechteste Defensive der Liga. Doch die Mannschaft aus Heimstetten gilt auch – obwohl man das Schlusslicht der Liga ist – als durchaus heimstark. So holte sie zwölf der bislang 14 Zähler auf heimischen Geläuf. So stehen schon vier Siege in der Vita. Auf der anderen Seite holte die DJK Vilzing zwölf Punkte auf fremden Geläuf, unter dem Strich bedeutet dies vier Auswärtssiege.

Heimstettens Trainer Christoph Schmitt lässt gegenüber unserer Zeitung wissen: „Im Endeffekt ist es so, dass die DJK eine sehr gute und stabile Saison spielt. Das ist für mich aber wenig überraschend.“ Denn Schmitt zählt die Mannschaft der Schwarz-Gelben zu den erfahrensten Mannschaften. „Die Mannschaft ist über Jahre gewachsen, so lässt man sich auch von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen. Ganz im Gegenteil, man behält die Ruhe und arbeitet sich da wieder heraus.“ So äußert Schmitt seinen großen Respekt vor den Gästen.