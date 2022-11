DJK Vilzing: Keeper Max Putz rettet der DJK einen Punkt Regionalliga Bayern: Die DJK Vilzing zeigt keine gute Leistung beim Gastspiel in Heimstetten– Allerdings hat sie mit Max Putz einen überragenden Keeper zwischen den Pfosten

Durch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen hält man die Konkurrenz zudem weiter auf Abstand. Tabellarisch gesehen, traf die DJK auf das abgeschlagene Schlusslicht, wo in Fußballkreisen oft im Vorfeld von einem klaren Ergebnis ausgegangen wird. Trainer Josef Eibl war vor dem Spiel nicht zu beneiden, denn seine Mannschaft stellte sich in Sichtweite der Landeshauptstadt nahezu von alleine auf. Neben den Langzeitverletzten Kouame, Dantscher, Hoch und Wendl musste man auch noch auf den Gelbgesperrten Jim-Patrick Müller verzichten. Krankheitsbedingt fehlte auch noch Kapitän Fabian Trettenbach. Und als wäre das nicht schon Bürde genug, verletzte sich auch noch beim Aufwärmen Mario Kufner.

Die Hausherren, konnten dagegen wieder auf einige der zuletzt vermissten Stammkräfte zurückgreifen und so begann der SV Heimstetten auch sehr forsch. Die DJK fand sich so überwiegend in der Defensive und musste hier Schwerstarbeit verrichten. Dass es am Ende ein 0:0 wurde und die DJK am Ende einen weiteren wichtigen Punkt mit auf die Heimreise nahm, darf sich zu ganz großen Teilen Keeper Max Putz auf die Fahnen schreiben, der ein überragendes Spiel ablieferte und die Stürmer des SVH mit seinen teils unmenschlichen Paraden zur Verzweiflung trieb. Heimstetten ließ vom Start weg Ball und Gegner laufen und hatte so ein klares optisches Übergewicht. Es dauerte bis zur zehnten Minute, ehe die erste gefährliche Flanke in den DJK Strafraum segelte, doch Wolf war zur Stelle und klärte zur Ecke. Die DJK hingegen schaffte es kaum einen geordneten Spielaufbau hinzubekommen hinzu kamen zahlreiche Abspielfehler. In der 16. Minute bekam Vilzing auf der Außenbahn erneut keinen Zugriff auf die SVH Spieler, die Flanke in Tornähe, nahm Awata direkt, doch der Abschluss ging knapp daneben. In der 19. Minute trat Max Putz zum ersten Mal richtig in Erscheinung, als er einen Distanzschuss des SV Heimstetten noch aus dem Winkel holte.

Mitte der ersten Halbzeit machte sich schon die erste Resignation bei der DJK breit, denn die Zuspiele fanden einfach ihr Ziel an diesem Samstagnachmittag nicht. In der 32. Minute brannte es erneut im DJK Strafraum, nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten wurde der Ball in den Rückraum zurückgelegt, doch der Heimstettener Spieler fand abermals in Putz seinen Meister. So dauerte es bis zur 45. Minute, ehe nach einer Brunner-Ecke, Jünger per Kopf den ersten Ball in die Nähe des SVH-Tores brachte.