DJK Vilzing: Highlight unter Flutlicht im Grünwalder Stadion Am Freitagabend (Anstoß 19 Uhr) tritt die Eibl-Elf unter Flutlicht bei der U 23 des FC Bayern München an

Die DJK tritt zum zweiten Mal in dieser Saison im Grünwalder Stadion an, denn der Nachwuchs des Rekordmeisters trägt hier ebenfalls seine Heimspiele aus. Am Ende möchte man diesmal aber nicht mit leeren Händen heimfahren. Die Partie weckt aber auch die große Vorfreude bei den Schwarz-Gelben, denn das Spielfeld und auch das Stadion werden durch das Flutlicht erhellt. Vilzings Trainer Josef Eibl bringt es ebenfalls zum Ausdruck: „Das ist natürlich ein Highlight für uns im Grünwalder Stadion in München zu spielen. Wir freuen uns riesig auf diese Partie.“

„Wir treffen hier auf eine sehr junge Mannschaft, die individuell sehr gut besetzt ist und fußballerisch ganz stark ist“, so DJK-Trainer Eibl. Da heißt es für die Kicker vom Huthgarten, die Offensive-Power der Hausherren in den Griff zu bekommen. Allerdings ist den Vilzingern auch nicht verborgen geblieben, dass der FC Bayern München in dieser Saison auch schon zwölf Spiele nicht gewinnen konnte (fünf Unentschieden, sieben Niederlagen). Deshalb sagt Eibl hierzu auch: „Bei den Bayern ist es bisher auch nicht immer glatt gelaufen, so haben wir uns schon das Ziel gesetzt, hier etwas mitzunehmen und nicht mit leeren Händen die Heimreise anzutreten.“

Die große Unbekannte bei den Bayern ist allerdings auch, so Eibl in seinem Ausblick, wie sich der Trainerwechsel hin zu Jochen Seitz auswirkt. Denn hier dürfte sicherlich nun wohl auch ein ganz anderer Zug mit drin sein. Zeigen konnten das die Bayern zuletzt genau 120 Sekunden, ehe die Partie gegen Türkgücü München abgebrochen wurde. Damit war auch das Trainerdebüt von Seitz schon wieder vorbei. Allerdings eint diese Tatsache, dass man am letzten Wochenende nicht spielen konnte beide Teams. Während die Bayern nicht über zwei Spielminuten hinauskamen, wurde die Partie der DJK Vilzing gegen den SV Wacker Burghausen gleich im Vorfeld, aufgrund der Unbespielbarkeit des Rasens abgesagt. Eibl sagt dazu: „Das hat uns nicht gut getan, wir hätten gerne gespielt, weil wir gut drauf sind. Allerdings so ist es eben in dieser Jahreszeit, dass müssen wir so hinnehmen.“ So wurde fleißig trainiert, der Kader gegenüber der Partie vor 14 Tagen in Heimstetten bleibt unverändert.



Jochen Seitz, Trainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern München lässt im Vorfeld gegenüber unserer Zeitung zur Partie wissen: „Generell freue ich mich auf das Spiel und auf meine Rückkehr als Trainer ins Grünwalder Stadion. Vilzing ist ein starker Gegner, das Hinspiel haben wir nur knapp gewonnen. Von daher erwarte ich eine schwierige Partie, die wir aber mit aller Macht gewinnen wollen.“ Denn damit würde man sich im vorderen Drittel der Tabelle festsetzen. Ob es ein Vor- oder Nachteil ist, dass man am vergangenen Samstag unfreiwillig Pause machen musste beantwortet Holger Seitz so: „Weder noch, denn beide Teams mussten am Wochenende unfreiwillige Pausen einlegen.“ Die „Roten“ können dabei, ähnlich wie die DJK Vilzing, bis auf die Langzeitverletzten ihren kompletten Kader aufbieten. So haben beide Seiten auch ein paar Möglichkeiten zum Wechseln. Und nachdem es für die Bayern das letzte Heimspiel des Jahres 2022 ist, fordert der Trainer unmissverständlich: „Wir wollen das letzte Heimspiel des Jahres gewinnen und dann eine Woche später in Aschaffenburg nachlegen.“