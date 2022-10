DJK Vilzing: Ein ganz schwerer Brocken Mit dem FV Illertissen erwartet die DJK eine gestandene Regionalligamannschaft, die nicht nur in der Liga überzeugt, sondern auch im Pokal

Das ist auch Vilzings Trainer „Bebbo“ Eibl nicht verborgen geblieben. Er sagt: „Illertissen ist sehr gut drauf, sie sind in einem deutlichen Aufwärtstrend. Wir haben hier nur eine Chance, wenn wir – wie in Buchbach – von der ersten Minute an dagegenhalten.“ Überraschend ist das für den Vilzinger Trainer nicht, denn wie er selbst sagt, hat er den FV schon vor der Saison in einer ganz anderen Tabellenregion erwartet. Denn Illertissen ist nicht nur eine gestandene Regionalligamannschaft, die seit zehn Jahren in Bayerns höchster Amateurspielklasse kickt und so gut wie immer – bis auf zwei Ausnahmen (2017/2018 und 2019/2021) – am Ende einen einstelligen Tabellenplatz erreichte.

Der FV Illertissen hat noch eine ganz andere Erfolgsgeschichte vorzuweisen, nämlich die im DFB-Pokal. Zu Beginn dieser Saison durfte man sich in der ersten Runde der Hauptrunde gegen den Zweitligisten aus Heidenheim messen, auch früher stand man schon mal in der ersten Hauptrunde. Und auch in dieser Saison ist man drauf und dran, wieder in die Hauptrunde einzuziehen, nachdem man im Viertelfinale den TSV 1860 München aus dem Wettbewerb warf. Allein das nötigt Eibl schon gehörig Respekt ab: „Die Löwen sind da sicherlich nicht mit der Reserve angetreten.“ Zählt man all diese Punkte zusammen, sieht Eibl seine Schwarz-Gelbe Truppe als Außenseiter, allerdings macht der Trainer deutlich: „Jeder Punkt ist am Ende der Saison wichtig.“ So will man den FV einen großen Kampf liefern.

Doch was zeichnet die Gäste aus Sicht des DJK Trainers aus? Hier zählt Eibl vor allem die defensive Kompaktheit auf und die gefährlichen Spieler im Mittelfeld und Angriff. Als torgefährlichste Spieler gelten Hannes Pöschl und Yannick Glessing (je sechs Tore). Allerdings sind die Chancen, in dieser Begegnung etwas Zählbares zu holen, für die DJK gar nicht so schlecht. Es hat fast 19 Spieltage in der Saison gedauert, ehe Trainer Eibl sagen kann, dass er (fast) die Qual der Wahl hat und die DJK in Bestbesetzung aufs Feld schicken kann. Jetzt umfasst die Verletztenliste nur noch die Langzeitverletzten Kouame, Dantscher und Hoch und kein Spieler hat sich im letzten Spiel eine Sperre eingehandelt.

DJK (fast) in Bestbesetzung

​So befinden sich alle Spieler im Training und stehen am Samstag zur Verfügung. Auch Franz Wendl wird wieder zum Kader gehören; ob es nach seiner Verletzungspause schon für einen Einsatz reicht, wird sich zeigen. Und da möchte Eibl nun, wo die Option vorhanden ist, viele Positionen gleichwertig zu tauschen, auch etwas sehen: „Ich erwarte nun schon von dem ein oder anderen Spieler, dass er ein paar Prozentpunkte mehr gibt und auch zeigt, dass er zu Recht spielt.“