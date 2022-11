DJK Vilzing: Der Mann des Spiels war Stowasser Es war kein Spiel für schwache Nerven, die Partie der Fußball-Regionalliga Bayern zwischen der DJK Vilzing und dem Bundesliganachwuchs des FC Augsburg. (M-Plus)

Am Ende sicherten sich die Kicker aus Vilzing mit dem 3:2 (3:0)-Erfolg drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Mann des Spiels – beziehungsweise der ersten Hälfte – war Thomas Stowasser, der in der Vorrunde oft von außen zuschauen musste. Mit einem Hattrick in der ersten Halbzeit brachte er seine Truppe maßgeblich auf die Siegerstraße.

