DJK Vierlinden und Trainer Guido Contrino trennen sich zum Saisonende

DJK Vierlinden und Coach Guido Contrino werden am Ende dieser Saison und im gegenseitigen Einvernehmen getrennte Wege gehen. „Wir danken Guido für sein Engagement, seine Energie und den sportlichen Einsatz in einer Phase, die von vielen Herausforderungen, aber auch wichtigen Impulsen geprägt war“, sagt Christian Landers, 1. Vorsitzender der DJK Vierlinden. „Guido hat sportlich einige Erfolge erzielt, doch in der gemeinsamen Reflexion ist deutlich geworden, dass wir unterschiedliche Auffassungen haben, was die zukünftige Ausrichtung betrifft.“

Wenige Spieltage vor dem Ende der Saison belegt das Team aus dem Duisburger Norden einen guten vierten Platz in der Kreisliga A. Ein Nachfolger für Contrino steht bereits fest und wird in wenigen Wochen vorgestellt.

Woche für Woche kommen 324 Kinder zum Training an der Emanuelstraße, 36 ehrenamtliche Trainer arbeiten mit Herzblut an der Zukunft der DJK Vierlinden. „Der Neuanfang in der Fußball-Seniorenabteilung ist auch ein Schritt, um das zu vollenden, was in anderen Bereichen bereits wächst: Ein echtes Miteinander im gesamten Verein, zusammen mit den Basketballern, Volleyballern und Breitensportlern.“